Nos últimos meses, um debate fundamental para o futuro do país motivou críticas e apoios, passou por idas e vindas e adentra o novo ano envolto em polêmica. A discussão sobre a reforma do Ensino Médio levou a propostas de ajustes no modelo aprovado ainda em 2017, durante o governo de Michel Temer, que deverão ser encaminhadas para votação em breve no Congresso Nacional.