Escola da Capital concede bolsas de estudo de 100% para Ensino Médio Integrado 

Inscrições abertas para bolsas integrais de 100% para o Ensino Médio Integrado. Uniftec / Divulgação

A Escola Técnica Cristo Redentor (ETCR) está com as inscrições abertas para o Olympics Founders, um processo seletivo que vai classificar 10 candidatos para receberem bolsas integrais 100% para cursar o Ensino Médio Integrado (Emin), que compreende o Ensino Médio Regular e o Ensino Técnico. As bolsas serão mantidas pelo Instituto de Tecnologia e Educação Alighieri (ITEA), um fundo mantido por patrocinadores que incentivam a educação.

A prova será aplicada no sábado, 7 de março, das 8h ao meio-dia, presencialmente na sede da ETCR (Av. Brasiliano Índio de Moraes, 772 Passo d’Areia – Porto Alegre/RS). Estudantes aptos a ingressar no primeiro ano do Ensino Médio podem se inscrever até às 18h do dia 6 de março pelo site da Escola Técnica .

A avaliação contará com 40 questões objetivas e de múltipla escolha, sendo 20 de matemática, 10 de linguagens, 5 na área de ciências da natureza e 5 de ciências humanas. O resultado será divulgado até às 18h do dia 7 de março por meio do contato informado pelos candidatos no momento da inscrição.

– A oferta dessas 10 bolsas é uma oportunidade para os jovens ingressarem no Ensino Médio em uma instituição profissionalizante e já serem preparados em alto nível para as escolhas futuras – detalha o diretor comercial do Grupo Uniftec, Vinicius Severo.

Após a divulgação do resultado, a entrega de documentos e a efetivação das matrículas deverão ser realizadas na segunda-feira, 9 de março, diretamente na ETCR. As aulas terão início no mesmo dia, uma vez que o Emin atua na modalidade de ensino presencial em turno integral.

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Incentivo à educação

A oferta das bolsas de estudo integrais é um incentivo à educação de qualidade e profissionalizante oferecida pelo Emin. Além disso, reafirma o compromisso com percursos de aprendizagem que unem teoria e prática preparando jovens para o ensino superior e para o mercado de trabalho. A oportunidade possibilita que jovens talentos possam ingressar na modalidade independentemente de renda ou patrimônio.

Os candidatos que não ficarem entre os 10 primeiros colocados no processo seletivo para a bolsa integral ainda podem garantir o desconto de 50% nas mensalidades para a turma inaugural. O valor integral é de R$ 1,3 mil, passando para R$ 650 com o benefício.

No Emin, os estudantes de primeiro e segundo ano do Ensino Médio podem escolher entre 10 disciplinas eletivas de aprendizagem profissionalizante para experimentação. Já estudantes do terceiro ano contam com sete opções de cursos técnicos nas áreas de Enfermagem, Nutrição, Química, Edificações, Administração, Publicidade e Informática, para se especializarem enquanto frequentam o último ano regular.

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Sobre a ETCR

Adquirida em 2025 pelo Grupo Uniftec, a ETCR passou por revitalização das estruturas interna e externa, com o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizagem mais moderno e adequado ao desenvolvimento. Com mais de 30 anos no mercado, a Uniftec está entre as melhores instituições de ensino superior, conforme a avaliação do Ministério da Educação (MEC), e, desde a aquisição da Escola Técnica, reafirma o compromisso com a educação em todas as fases da vida.