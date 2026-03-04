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Escola da Capital concede bolsas de estudo de 100% para Ensino Médio Integrado 

Estudantes interessados podem se inscrever até o dia 6 de março para a prova seletiva da Escola Técnicas Cristo Redentor 

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para: Uniftec

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