PUCRS se destaca em avaliações nacionais e lidera no RS

A PUCRS voltou a se destacar no cenário nacional ao alcançar resultados expressivos em duas das principais avaliações do ensino superior brasileiro. O desempenho da Universidade no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e na Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) reafirma uma trajetória marcada por excelência acadêmica e compromisso com a formação qualificada de profissionais e pesquisadores.

Os resultados evidenciam a consistência de um projeto educacional que integra ensino, pesquisa e inovação, sustentado por investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação docente e ambientes de aprendizagem alinhados às demandas da sociedade. Em um contexto nacional de expansão acelerada da oferta de vagas e abertura de novos cursos, a PUCRS se diferencia pela solidez de seus indicadores e pela capacidade de manter altos padrões de qualidade ao longo do tempo.

No Enamed, avaliação realizada pelo Inep, o curso de Medicina da PUCRS obteve conceito 5, a nota máxima da avaliação, alcançando o melhor desempenho do Rio Grande do Sul e figurando em posição de liderança entre as instituições avaliadas no Estado.

Para o decano da Escola de Medicina da PUCRS, o desempenho é reflexo direto de uma formação construída de maneira consistente ao longo dos anos.

— Temos mais de 150 professores, todos com mestrado ou doutorado, e praticamente todos com atuação direta nos campos de prática onde nossos alunos também estão inseridos — afirma o professor Leonardo Pinto.

Outro fator decisivo está na diversidade dos campos de prática: os estudantes atuam em ambientes de assistência junto aos professores, como o Hospital São Lucas e o Centro de Extensão Universitária Vila Fátima, que atende comunidades do bairro Bom Jesus e região.

A excelência na graduação é fortalecida, ainda, por estratégias de inovação no ensino médico, com destaque para o uso da simulação realística, e pela forte atuação em pesquisa e pós-graduação. A Escola de Medicina mantém três programas de pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado avaliados com conceitos de excelência, além de laboratórios e estruturas dedicadas à produção científica.

Em se tratando de pós-graduação, a PUCRS teve 95% dos seus programas de mestrado e doutorado avaliadas com notas 5, 6 e 7 (nota máxima) na Avaliação Quadrienal da Capes.

— A PUCRS tem na pós-graduação stricto sensu um de seus pilares estratégicos, e esses resultados reafirmam uma tradição sólida de qualidade, planejamento e visão de futuro, que nos desafia a seguir inovando e ampliando nossa contribuição científica e social para o País — destaca o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Draiton de Souza.

