Estudantes Maristas chegam em Belém para participar da COP30 

O coração da Amazônia também será o centro de um movimento nacional em defesa do planeta. Neste mês, o Colégio Marista Nazaré, em Belém (PA), sediará a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, encontro que reúne estudantes e educadores de Colégios Maristas de todo o Brasil. A convenção também marca a preparação da rede para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

Mais do que estar presente em um evento global, os participantes assumem o papel de protagonistas de uma educação pautada pela consciência ecológica e o compromisso com o futuro. Desta forma, o Marista Brasil será a única instituição de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades que atendem o Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino Médio à COP30: serão cerca de 300 participantes, entre 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios, além de uma delegação do Chile.

A mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima, projeto que articula ações pedagógicas, pesquisas e iniciativas locais de sustentabilidade em toda a rede.

— A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e que busca uma nova forma de existir — explica o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.

Educação climática que transforma realidades

Entre as iniciativas que integram essa jornada está a Simulação Marista da COP, que transforma a sala de aula em uma conferência das nações, com estudantes representando países e propondo soluções para desafios ambientais reais. O exercício promove interdisciplinaridade, pensamento crítico e senso de cooperação global, competências essenciais para uma geração que vai herdar e reconstruir o planeta.

As ações climáticas também se multiplicam nas escolas: de projetos de reaproveitamento da água da chuva e de redução do consumo de energia a campanhas de lixo zero e hortas comunitárias, cada projeto nasce da realidade local e traduz o espírito marista de unir fé, conhecimento e compromisso social.

Estudantes gaúchos serão os jovens que irão de mais longe no Brasil, atravessando o país em uma distância que se aproxima dos 4 mil quilômetros. Eles sairão das cidades de Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canela, Erechim, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana e Viamão. Uma das iniciativas apresentadas, como parte do Observatório Marista do Clima, será o da escola Rumo ao Lixo Zero , do Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre.

Esta iniciativa pioneira une educação, inovação e sustentabilidade, contando com o apoio da consultoria Green Thinking. O programa transforma a gestão de resíduos da escola através de tecnologia, oficinas educativas e planos de ação voltados à sustentabilidade. Desde março, a ação tem mobilizado toda a comunidade escolar (educadores, estudantes e famílias) com formações, assinatura de uma carta compromisso e ações práticas.

Essas ações incluem a instalação de composteiras, hortas pedagógicas e novos recipientes de coleta que respeitam a separação em três frações: recicláveis, compostáveis e rejeitos. A meta clara é que o rejeito não ultrapasse 10% do total gerado. Outro ponto de destaque é a Estação Lixo Zero, um espaço dedicado ao recebimento de resíduos especiais, incentivando o descarte consciente por toda a comunidade.

Com o Brasil sediando a COP30 e a Campanha da Fraternidade de 2025 dedicada à Ecologia Integral, o Marista Brasil reafirma sua missão de educar para transformar. A Conferência Nacional no Marista Nazaré será o ponto de encontro entre fé, ciência e juventude, um marco de esperança e de ação em defesa da Casa Comum.

