Secretaria da Educação do RS abre concurso público de professores com 6 mil vagas

Seduc RS abre edital para Concurso Público de Professores organizado pelo Instituto AOCP Diego da Costa / Seduc RS

Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Professores da Seduc RS (Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul) com 6 mil vagas para professores de diversas áreas que poderão atuar em um das 30 CRES (Coordenadorias Regionais de Educação) presentes em diversas localidades do estado.

A seleção é voltada para profissionais com formação em nível superior ou magistério, e além das remunerações, o cargo também conta com benefícios.

As oportunidades são para:

Letras (Português, Inglês e Espanhol);

Artes, Educação Física;

Ciências Exatas e Humanas;

Educação Indígena (com ensino em Kaingang e Guarani);

Educação Profissional (Administração e Informática).

E mais: quem atua como Professor de Atendimento Educacional Especializado ainda receberá gratificação adicional de R$ 630 para jornada de 20 horas, podendo alcançar R$ 1.260 para 40 horas. O adicional é destinado ao atendimento de estudantes com deficiência ou com altas habilidades.

O edital também contempla adicionais por jornada no período noturno, penosidade e local de exercício, além de vagas reservadas para PcD (Pessoas com Deficiência), negros, indígenas e pessoas trans.

Inscreva-se agora!

Acesse o site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 04 de agosto e a taxa de inscrição é R$ 110.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 28 de agosto, em 30 cidades. Fique de olho no site oficial e nas redes sociais do Instituto AOCP para acompanhar as atualizações.

Quer saber onde serão aplicadas as provas? Confira a lista completa com os municípios e as coordenadorias regionais:

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá,

no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, o Instituto organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais, com assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: 44 3013-4900