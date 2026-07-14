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Universidades do RS propõem comitê técnico para orientar políticas públicas; entenda

Reitores UFRGS, PUCRS, Unisinos e UFCSPA entregaram carta aos principais pré-candidatos ao Piratini defendendo a criação de um órgão consultivo

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Isabella Sander

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Gabriel Jacobsen

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