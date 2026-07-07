Inscrições para o Prouni abrem nesta terça-feira; saiba como participar

Estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições privadas de Ensino Superior já podem se preparar para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026.
As inscrições começam nesta terça-feira (7) e seguem até sexta (10), de forma gratuita e exclusivamente pela internet (veja o cronograma completo abaixo).
O Prouni oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e bolsas parciais, com cobertura de 50%, para cursos de graduação em faculdades particulares do Brasil. Na última quarta-feira (1°), o Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 51/2026, referente ao processo seletivo. A seguir, tire suas dúvidas sobre programa:
Quem pode se inscrever no Prouni?
Para participar da seleção, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025. É necessário ter alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e não ter zerado a redação. Quem participou do Enem apenas como treineiro não pode concorrer às bolsas.
Além disso, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:
- Ter cursado todo o ensino médio em escola pública
- Ter estudado em escola privada como bolsista integral
- Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral
- Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa
- Ter estudado todo o ensino médio em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa
- Ser pessoa com deficiência conforme previsto na legislação
- Ser professor da rede pública e concorrer exclusivamente a cursos de licenciatura ou pedagogia
Como fazer a inscrição?
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Durante o processo, o candidato deverá escolher se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.
Para fins de classificação, será considerada automaticamente a edição do Enem em que o participante obteve a melhor média entre 2024 e 2025.
Quais são os critérios de renda?
Os candidatos também precisam atender aos limites de renda estabelecidos pelo programa.
Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50, com base no piso nacional vigente). Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863,00).
A exigência de renda não se aplica aos professores da rede pública que disputarem vagas em cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de docentes.
Como será feita a classificação?
A seleção leva em consideração a nota obtida no Enem e a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato. A classificação ocorre por curso, turno, instituição e local de oferta dentro de cada modalidade, em que será obedecida a ordem decrescente das notas e a seguinte prioridade:
- Professores da rede pública que concorrem a vagas em cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de docentes da educação básica
- Estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas
- Estudantes que cursaram parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsistas integrais
- Estudantes que estudaram parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsistas parciais ou sem bolsa
- Estudantes que concluíram todo o ensino médio em instituições privadas na condição de bolsistas integrais
- Estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em instituições privadas como bolsistas parciais ou sem bolsa
Quando sai o resultado do Prouni?
O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada está prevista para 5 de agosto.
Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada deverão comprovar as informações necessárias entre 15 e 24 de julho. Na segunda chamada, a comprovação ocorrerá entre 5 e 14 de agosto.
Como funciona a lista de espera?
Quem não for convocado nas duas chamadas poderá manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista estará disponível em 1º de setembro, também no Portal de Acesso Único.
Cronograma do Prouni 2026/2
- Inscrições: 7 a 10 de julho
- Resultado da 1ª chamada: 15 de julho
- Comprovação de informações (1ª chamada): 15 a 24 de julho
- Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
- Comprovação de informações (2ª chamada): 5 a 14 de agosto
- Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro