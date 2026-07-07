Inscrições para o Prouni abrem nesta terça-feira; saiba como participar

Programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições privadas de Ensino Superior já podem se preparar para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026.

As inscrições começam nesta terça-feira (7) e seguem até sexta (10), de forma gratuita e exclusivamente pela internet (veja o cronograma completo abaixo).

O Prouni oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e bolsas parciais, com cobertura de 50%, para cursos de graduação em faculdades particulares do Brasil. Na última quarta-feira (1°), o Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 51/2026, referente ao processo seletivo. A seguir, tire suas dúvidas sobre programa:

Quem pode se inscrever no Prouni?

Para participar da seleção, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025. É necessário ter alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e não ter zerado a redação. Quem participou do Enem apenas como treineiro não pode concorrer às bolsas.

Além disso, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública

Ter estudado em escola privada como bolsista integral

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa

Ter estudado todo o ensino médio em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa

Ser pessoa com deficiência conforme previsto na legislação

Ser professor da rede pública e concorrer exclusivamente a cursos de licenciatura ou pedagogia

Como fazer a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Durante o processo, o candidato deverá escolher se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.

Para fins de classificação, será considerada automaticamente a edição do Enem em que o participante obteve a melhor média entre 2024 e 2025.

Quais são os critérios de renda?

Os candidatos também precisam atender aos limites de renda estabelecidos pelo programa.

Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50, com base no piso nacional vigente). Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863,00).

A exigência de renda não se aplica aos professores da rede pública que disputarem vagas em cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de docentes.

Como será feita a classificação?

A seleção leva em consideração a nota obtida no Enem e a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato. A classificação ocorre por curso, turno, instituição e local de oferta dentro de cada modalidade, em que será obedecida a ordem decrescente das notas e a seguinte prioridade:

Professores da rede pública que concorrem a vagas em cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de docentes da educação básica

Estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas

Estudantes que cursaram parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsistas integrais

Estudantes que estudaram parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsistas parciais ou sem bolsa

Estudantes que concluíram todo o ensino médio em instituições privadas na condição de bolsistas integrais

Estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em instituições privadas como bolsistas parciais ou sem bolsa

Quando sai o resultado do Prouni?

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada está prevista para 5 de agosto.

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada deverão comprovar as informações necessárias entre 15 e 24 de julho. Na segunda chamada, a comprovação ocorrerá entre 5 e 14 de agosto.

Como funciona a lista de espera?

Quem não for convocado nas duas chamadas poderá manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista estará disponível em 1º de setembro, também no Portal de Acesso Único.

Cronograma do Prouni 2026/2