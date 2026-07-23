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Segunda chance
Notícia

IFRS abre inscrições para vagas de graduação e cursos técnicos: saiba como participar

Oportunidades serão distribuídas por ordem de inscrição e não há cobrança de taxa para concorrer no processo seletivo 

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