IFRS abre inscrições para vagas de graduação e cursos técnicos: saiba como participar

As aulas começam no segundo semestre deste ano. IFRS / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu nesta quinta-feira (23) as inscrições para vagas não preenchidas em cursos técnicos e superiores de graduação. O detalhamento dos programas ofertados, campi participantes e número de oportunidades podem ser conferidos no edital.

Os cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa de inscrição para o processo seletivo. Os escolhidos ingressarão já no segundo semestre deste ano.

Critérios de seleção

A ocupação das vagas será feita por ordem de inscrição, respeitando as cotas e as regras estabelecidas no documento.

Para concorrer a uma vaga de graduação, o candidato precisa ter realizado algum exame de seleção do IFRS (a partir de 2019) ou Enem (a partir de 2015). Além disso, o interessado não pode ter tirado zero em nenhuma das provas.

As notas dos testes não serão utilizadas para fins de classificação, sendo observados apenas os critérios definidos no regimento.

Cursos e vagas

Campus Alvorada

Técnico em Tradução e Interpretação de Libras subsequente ao Ensino Médio – tarde, 9 vagas

Campus Canoas

Superior de Tecnologia em Logística – noite, 19 vagas

Campus Gramado

Técnico em Administração concomitante/ subsequente ao Ensino Médio – noite, 30 vagas

Campus Porto Alegre

Técnico em Administração EJA – integrado ao Ensino Médio – noite, 25 vagas

EJA – integrado ao Ensino Médio – noite, 25 vagas Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas

subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas Técnico em Biblioteconomia subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas

subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas Técnico em Biotecnologia subsequente ao Ensino Médio – tarde, 7 vagas

subsequente ao Ensino Médio – tarde, 7 vagas Técnico em Contabilidade subsequente ao Ensino Médio – noite, 5 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 5 vagas Técnico em Química subsequente ao ensino médio – tarde, 11 vagas

subsequente ao ensino médio – tarde, 11 vagas Técnico em Secretariado subsequente ao Ensino Médio – noite, 21 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 21 vagas Técnico em Segurança do Trabalho subsequente ao ensino médio – noite, 4 vagas

subsequente ao ensino médio – noite, 4 vagas Técnico em Transações Imobiliárias subsequente ao ensino médio – noite, 15 vagas

Campus Restinga (POA)

Técnico em Agroecologia EJA – integrado ao ensino médio – noite, 8 vagas

EJA – integrado ao ensino médio – noite, 8 vagas Técnico em Guia de Turismo subsequente ao Ensino Médio – noite, 25 vagas

Campus Rio Grande

Técnico em Automação Industrial subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas Técnico em Eletrotécnica subsequente ao Ensino Médio – noite, 8 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 8 vagas Técnico em Fabricação Mecânica subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas Técnico em Refrigeração e Climatização subsequente ao Ensino Médio – noite, 26 vagas

subsequente ao Ensino Médio – noite, 26 vagas Superior Bacharelado em Engenharia Mecânica – noite, 2 vagas

Campus Viamão

Superior Licenciatura em Pedagogia – noite, 40 vagas

Datas importantes:

23/07 a 03/08 – Inscrições e envio da documentação de matrícula, conforme o edital

– Inscrições e envio da documentação de matrícula, conforme o edital 04/08 – Publicação da convocação para verificação étnico racial de pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas)

– Publicação da convocação para verificação étnico racial de pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas) 06/08 – Realização das comissões de heteroidentificação, conforme data, horário e local informados na convocação

– Realização das comissões de heteroidentificação, conforme data, horário e local informados na convocação 07/08 – Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação

– Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 08 e 09/08 – Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das comissões de heteroidentificação

– Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 10/08 – Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação

– Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação Até 17/08 – Publicação do resultado final da matrícula