IFRS abre inscrições para vagas de graduação e cursos técnicos: saiba como participar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu nesta quinta-feira (23) as inscrições para vagas não preenchidas em cursos técnicos e superiores de graduação. O detalhamento dos programas ofertados, campi participantes e número de oportunidades podem ser conferidos no edital.
Os cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa de inscrição para o processo seletivo. Os escolhidos ingressarão já no segundo semestre deste ano.
Critérios de seleção
A ocupação das vagas será feita por ordem de inscrição, respeitando as cotas e as regras estabelecidas no documento.
Para concorrer a uma vaga de graduação, o candidato precisa ter realizado algum exame de seleção do IFRS (a partir de 2019) ou Enem (a partir de 2015). Além disso, o interessado não pode ter tirado zero em nenhuma das provas.
As notas dos testes não serão utilizadas para fins de classificação, sendo observados apenas os critérios definidos no regimento.
Cursos e vagas
Campus Alvorada
- Técnico em Tradução e Interpretação de Libras subsequente ao Ensino Médio – tarde, 9 vagas
Campus Canoas
- Superior de Tecnologia em Logística – noite, 19 vagas
Campus Gramado
- Técnico em Administração concomitante/ subsequente ao Ensino Médio – noite, 30 vagas
Campus Porto Alegre
- Técnico em Administração EJA – integrado ao Ensino Médio – noite, 25 vagas
- Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas
- Técnico em Biblioteconomia subsequente ao Ensino Médio – manhã, 3 vagas
- Técnico em Biotecnologia subsequente ao Ensino Médio – tarde, 7 vagas
- Técnico em Contabilidade subsequente ao Ensino Médio – noite, 5 vagas
- Técnico em Química subsequente ao ensino médio – tarde, 11 vagas
- Técnico em Secretariado subsequente ao Ensino Médio – noite, 21 vagas
- Técnico em Segurança do Trabalho subsequente ao ensino médio – noite, 4 vagas
- Técnico em Transações Imobiliárias subsequente ao ensino médio – noite, 15 vagas
Campus Restinga (POA)
- Técnico em Agroecologia EJA – integrado ao ensino médio – noite, 8 vagas
- Técnico em Guia de Turismo subsequente ao Ensino Médio – noite, 25 vagas
Campus Rio Grande
- Técnico em Automação Industrial subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas
- Técnico em Eletrotécnica subsequente ao Ensino Médio – noite, 8 vagas
- Técnico em Fabricação Mecânica subsequente ao Ensino Médio – noite, 12 vagas
- Técnico em Refrigeração e Climatização subsequente ao Ensino Médio – noite, 26 vagas
- Superior Bacharelado em Engenharia Mecânica – noite, 2 vagas
Campus Viamão
- Superior Licenciatura em Pedagogia – noite, 40 vagas
Datas importantes:
- 23/07 a 03/08 – Inscrições e envio da documentação de matrícula, conforme o edital
- 04/08 – Publicação da convocação para verificação étnico racial de pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas)
- 06/08 – Realização das comissões de heteroidentificação, conforme data, horário e local informados na convocação
- 07/08 – Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação
- 08 e 09/08 – Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das comissões de heteroidentificação
- 10/08 – Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação
- Até 17/08 – Publicação do resultado final da matrícula
*Produção: Rodrigo Stolzmann