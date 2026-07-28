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"Eu me matriculava, não conseguia fazer as coisas e desistia": como a maternidade impacta a formação de mulheres

Conheça histórias de quem desafiou a evasão e saiba como universidades e poder público tentam reduzir desigualdade histórica

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Isabella Sander

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