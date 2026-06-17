Universidades gaúchas perdem posições em ranking internacional; veja a lista

Apesar de piora, UFRGS é a única gaúcha entre as mil melhores do mundo. Camila Hermes / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) perderam posições no QS World University Rankings 2027, um dos principais levantamentos internacionais de Ensino Superior.

O resultado acompanha uma tendência nacional: nenhuma universidade brasileira avançou na classificação divulgada nesta quarta-feira (17) pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS).

A UFRGS segue como a instituição gaúcha mais bem colocada, mas caiu da 691ª posição para a faixa entre o 741º e o 750º lugar no mundo. A UFSM e a PUCRS tiveram recuo ainda maior: ambas deixaram a faixa entre as posições 1201 e 1400 e passaram a figurar no grupo de classificadas a partir da 1401ª colocação.

A UFRGS é a única universidade do Rio Grande do Sul citada entre as mil melhores do mundo. A instituição aparece como a sétima melhor universidade brasileira na edição de 2027. Veja a lista:

Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Estadual Paulista (Unesp) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Universidade de Brasília (UnB) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

O resultado reforça um movimento de perda de competitividade apontado pela QS para o sistema de Ensino Superior brasileiro. A principal universidade do país, a USP, caiu 25 posições e passou da 108ª para a 133ª colocação mundial. A Unicamp recuou de 233º para 277º lugar, enquanto a UFRJ passou de 317º para 367º.

Na edição de 2026, o Estado já havia perdido uma representante com a saída da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) da classificação. Até então, o RS mantinha quatro instituições no ranking desde a edição de 2022.

Apesar das quedas, o Brasil segue como o sistema de Ensino Superior mais representado da América Latina, com 22 universidades classificadas.

Desafios

Segundo a QS, os principais desafios das universidades brasileiras estão ligados à internacionalização. Nenhuma instituição do país aparece entre as 800 melhores do mundo no indicador que mede a presença de professores estrangeiros, e apenas uma figura entre as 800 melhores na proporção de estudantes internacionais.

Outro ponto de atenção é o impacto da pesquisa científica, avaliado pela influência que os estudos produzidos nas universidades exercem sobre a comunidade acadêmica global.