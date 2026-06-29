Programa federal prevê distribuir quase 5 mil bolsas de pós-graduação do CNPq

Estão abertas as inscrições para universidades aderirem ao Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação (PIBPG), do governo federal. A iniciativa prevê distribuir 4.977 bolsas de estudo que serão implementadas em março de 2027. Conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto tem investimento de R$ 430,9 milhões.
Serão 3.490 bolsas de mestrado e 1.487 de doutorado. Os bolsistas serão selecionados pelas próprias Instituições de Ensino Superior em etapas posteriores. Esta edição do programa traz novidades.
A presença de mulheres em cargos de direção e coordenação (como reitora, vice-reitora e pró-reitoras) poderão render bonificação de até 5% na pontuação das instituições. O mesmo ocorrerá para aquelas com atuação em pesquisa, formação acadêmica e produção técnico-científica voltadas ao enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica contra mulheres.
O edital ainda mantém a bonificação de até 5% para instituições de ensino que desenvolvam ações afirmativas voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade ou historicamente sub-representados na pós-graduação.
Sobre as inscrições
As submissões devem ser enviadas pelas instituições até 5 de agosto. O edital pode ser conferido neste link.
Podem participar estabelecimentos com programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos reconhecidos pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Será selecionada apenas uma proposta por instituição, apresentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa/Pós-Graduação ou representante institucional. Não serão concedidas bolsas para cursos de mestrado e doutorado profissionalizantes.
Os projetos serão avaliados considerando:
- mérito e relevância científica
- aderência aos objetivos da chamada
- impacto esperado para a pós-graduação institucional
- capacidade da instituição para executar o projeto
- fortalecimento de redes de pesquisa
- estratégia de acompanhamento
- divulgação dos resultados
As bolsas têm duração fixa de 24 meses, no caso do mestrado, e 48 meses para doutorado. Não é permitida a conversão entre modalidades nem o fracionamento recomendado das bolsas entre diferentes estudantes.