Programa federal prevê distribuir quase 5 mil bolsas de pós-graduação do CNPq

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Serão 3.490 bolsas de mestrado e 1.487 de doutorado. mnirat / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para universidades aderirem ao Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação (PIBPG), do governo federal. A iniciativa prevê distribuir 4.977 bolsas de estudo que serão implementadas em março de 2027. Conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto tem investimento de R$ 430,9 milhões.

Serão 3.490 bolsas de mestrado e 1.487 de doutorado. Os bolsistas serão selecionados pelas próprias Instituições de Ensino Superior em etapas posteriores. Esta edição do programa traz novidades.

A presença de mulheres em cargos de direção e coordenação (como reitora, vice-reitora e pró-reitoras) poderão render bonificação de até 5% na pontuação das instituições. O mesmo ocorrerá para aquelas com atuação em pesquisa, formação acadêmica e produção técnico-científica voltadas ao enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica contra mulheres.

O edital ainda mantém a bonificação de até 5% para instituições de ensino que desenvolvam ações afirmativas voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade ou historicamente sub-representados na pós-graduação.

Sobre as inscrições

As submissões devem ser enviadas pelas instituições até 5 de agosto. O edital pode ser conferido neste link.

Podem participar estabelecimentos com programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos reconhecidos pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Será selecionada apenas uma proposta por instituição, apresentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa/Pós-Graduação ou representante institucional. Não serão concedidas bolsas para cursos de mestrado e doutorado profissionalizantes.

Os projetos serão avaliados considerando:

mérito e relevância científica

aderência aos objetivos da chamada

impacto esperado para a pós-graduação institucional

capacidade da instituição para executar o projeto

fortalecimento de redes de pesquisa

estratégia de acompanhamento

divulgação dos resultados