Ensino Superior

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Notícia

Mercado de Educação Física exige escolhas já na graduação: licenciatura ou bacharelado?

Enquanto um curso habilita para atuar em escolas, o outro foca no trabalho em academias, clubes e serviços de saúde

Isabella Sander

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