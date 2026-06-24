MEC divulga resultado do Sisu+ com 99% das vagas preenchidas; veja como consultar

Resultados estão disponíveis no Portal Único de Acesso Marcello Casal Jr. / Agencia Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (24) o resultado do Sisu+ 2026. Inédito, o programa é uma etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes do processo seletivo.

A iniciativa registrou a ocupação de 99,51% das 9.436 oportunidades ofertadas somente na chamada regular. Os resultados estão disponíveis no Portal Único de Acesso. Os selecionados devem manifestar seu interesse na lista de espera até sexta-feira (26) para reivindicar as vagas.

Participaram do processo 132.488 candidatos e cada estudante pôde se inscrever em até dois cursos. A oferta global contemplou 532 cursos de graduação distribuídos em 34 instituições públicas de Ensino Superior em todo o país.

Estavam aptos a participar aqueles inscritos no Sisu 2026 que não se matricularam em nenhuma vaga, mesmo que aprovados. A seleção utilizou as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, escolhendo automaticamente a melhor média para o curso.

Confira o cronograma do Sisu+ 2026: