Enamed 2026: inscrições para exame que avalia cursos de Medicina começam nesta segunda-feira; veja o cronograma

A aplicação da prova está marcada para 3 de setembro. photobyphotoboy / stock.adobe.com

As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) começam na nesta segunda-feira (15) e seguem até 29 de junho. A prova é obrigatória para os estudantes concluintes de Medicina.

A aplicação do exame está marcada para 3 de setembro. As inscrições devem ser feitas no Sistema Enamed.

O teste também será aplicado a alunos do quarto ano de curso. O edital com as regras foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pode ser conferido neste link.

O exame substitui o modelo tradicional e serve como avaliação oficial do Enade 2026 para o curso de Medicina. Durante o prazo de inscrição, os candidatos poderão solicitar atendimento especializado, recursos de acessibilidade e o uso de nome social.

Oportunidade para a residência médica

Médicos já graduados também podem realizar a prova de forma voluntária. Neste caso, a nota obtida no Enamed será utilizada como critério de seleção para o Exame Nacional de Residência (Enare) — considerado uma espécie de "Enem" da especialização médica.

Confira as datas do Enamed 2026:

Inscrições e pedidos de atendimento especial: 15 a 29 de junho

15 a 29 de junho Cartão de confirmação: 4 de setembro

4 de setembro Aplicação das provas: 13 de setembro

13 de setembro Gabarito preliminar: 15 de setembro

15 de setembro Recursos do gabarito: 15 e 16 de setembro

15 e 16 de setembro Reaplicação da prova: 18 de outubro

18 de outubro Resultado (concluintes e graduados): 4 de dezembro

4 de dezembro Resultado (estudantes do 4º ano): a partir de 12 de janeiro de 2027