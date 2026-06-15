Enamed 2026: inscrições para exame que avalia cursos de Medicina começam nesta segunda-feira; veja o cronograma

As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) começam na nesta segunda-feira (15) e seguem até 29 de junho. A prova é obrigatória para os estudantes concluintes de Medicina.
A aplicação do exame está marcada para 3 de setembro. As inscrições devem ser feitas no Sistema Enamed.
O teste também será aplicado a alunos do quarto ano de curso. O edital com as regras foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pode ser conferido neste link.
O exame substitui o modelo tradicional e serve como avaliação oficial do Enade 2026 para o curso de Medicina. Durante o prazo de inscrição, os candidatos poderão solicitar atendimento especializado, recursos de acessibilidade e o uso de nome social.
Oportunidade para a residência médica
Médicos já graduados também podem realizar a prova de forma voluntária. Neste caso, a nota obtida no Enamed será utilizada como critério de seleção para o Exame Nacional de Residência (Enare) — considerado uma espécie de "Enem" da especialização médica.
Confira as datas do Enamed 2026:
- Inscrições e pedidos de atendimento especial: 15 a 29 de junho
- Cartão de confirmação: 4 de setembro
- Aplicação das provas: 13 de setembro
- Gabarito preliminar: 15 de setembro
- Recursos do gabarito: 15 e 16 de setembro
- Reaplicação da prova: 18 de outubro
- Resultado (concluintes e graduados): 4 de dezembro
- Resultado (estudantes do 4º ano): a partir de 12 de janeiro de 2027
*Produção: Juliano Lannes