Com previsão de 100 palestrantes, Novo Hamburgo Feevale Summit abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o Novo Hamburgo Feevale Summit, evento de inovação e empreendedorismo gratuito que ocorre entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, na Universidade Feevale. O lançamento foi nesta quarta-feira (10), com apresentação de parte das atrações deste ano.
Essa é a quarta edição do evento que tem o propósito de conectar empresas, instituições, academia, alunos e comunidade. Neste ano, o tema será Onde a inovação vira referência. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site do evento, neste link.
A previsão é de que mais de cem speakers passem pelos dois palcos montados no Novo Hamburgo Feevale Summit, falando de temas como saúde, indústria e economia criativa, tecnologia e indústria 4.0, educação e futuro do trabalho. Entre os nomes já confirmados estão:
- Arthur Diehl: líder de Marketing de Produto na Dell Technologies
- Eduardo Ogawa: professor de IA e Analytics e antigo head of Marketing Science da Meta
- Patrícia Janczak: CEO do Ella Hub, estrategista digital e consultora de startups
- Fabio Makita: fundador da Equinox, Consultoria Estrategista de Inovação
- Felipe Paniago: cofundador e CMO do Reclame Aqui
— O Novo Hamburgo Feevale Summit tem como foco o fortalecimento do sistema local de inovação que está sendo estruturado, mostrando as experiências que temos aqui. A ideia é que possamos movimentar esse conteúdo, baseado na inovação de Novo Hamburgo — disse a diretora inovação da Feevale, Manuela Bruxel.
O objetivo é garantir amplo acesso da comunidade ao ecossistema de inovação, promovendo conexões em atuação conjunta com seus parceiros regionais. A expectativa é que mais de 3 mil pessoas participem.
O evento vai contar, também, com a Vila de Startups, espaço dedicado para que startups de diferentes ecossistemas apresentem seus modelos de negócio, a Rodada de Negócios, momento de networking entre empresas e startups com foco na resolução de desafios do mercado, e o Be International, quando universidades internacionais parceiras da Feevale compartilham experiências.