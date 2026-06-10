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Com previsão de 100 palestrantes, Novo Hamburgo Feevale Summit abre inscrições

Temas como saúde, indústria, economia criativa, tecnologia e futuro do trabalho estão na programação da quarta edição

Julia Taube

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