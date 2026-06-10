Com previsão de 100 palestrantes, Novo Hamburgo Feevale Summit abre inscrições

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Lançamento da quarta edição ocorreu nesta quarta-feira (10). Júlia Taube / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para o Novo Hamburgo Feevale Summit, evento de inovação e empreendedorismo gratuito que ocorre entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, na Universidade Feevale. O lançamento foi nesta quarta-feira (10), com apresentação de parte das atrações deste ano.

Essa é a quarta edição do evento que tem o propósito de conectar empresas, instituições, academia, alunos e comunidade. Neste ano, o tema será Onde a inovação vira referência. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site do evento, neste link.

A previsão é de que mais de cem speakers passem pelos dois palcos montados no Novo Hamburgo Feevale Summit, falando de temas como saúde, indústria e economia criativa, tecnologia e indústria 4.0, educação e futuro do trabalho. Entre os nomes já confirmados estão:

Arthur Diehl: líder de Marketing de Produto na Dell Technologies

líder de Marketing de Produto na Dell Technologies Eduardo Ogawa: professor de IA e Analytics e antigo head of Marketing Science da Meta

professor de IA e Analytics e antigo head of Marketing Science da Meta Patrícia Janczak: CEO do Ella Hub, estrategista digital e consultora de startups

CEO do Ella Hub, estrategista digital e consultora de startups Fabio Makita: fundador da Equinox, Consultoria Estrategista de Inovação

fundador da Equinox, Consultoria Estrategista de Inovação Felipe Paniago: cofundador e CMO do Reclame Aqui

— O Novo Hamburgo Feevale Summit tem como foco o fortalecimento do sistema local de inovação que está sendo estruturado, mostrando as experiências que temos aqui. A ideia é que possamos movimentar esse conteúdo, baseado na inovação de Novo Hamburgo — disse a diretora inovação da Feevale, Manuela Bruxel.

O objetivo é garantir amplo acesso da comunidade ao ecossistema de inovação, promovendo conexões em atuação conjunta com seus parceiros regionais. A expectativa é que mais de 3 mil pessoas participem.