Cinco universidades gaúchas figuram em ranking das melhores do mundo; veja a lista

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UFRGS ficou em 476º lugar no ranking global. Félix Zucco / Agencia RBS

Das 52 instituições de Ensino Superior brasileiras presentes em lista das melhores do mundo de 2026, cinco são do Rio Grande do Sul. A avaliação é do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), divulgado nesta segunda-feira (1º), que conta com 2 mil universidades.

Na comparação com o levantamento do ano passado, figuram na lista as mesmas instituições gaúchas. Em ambos os anos, a melhor colocada do Estado foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 2026, a instituição ficou em quarto lugar nacional, posição superior à de 2025, quando ficou em quinto.

No panorama global, a UFRGS ficou em 476º lugar, bem como em 2025. Neste ano, a nota da instituição foi 74,7 – a máxima é cem. Para estabelecer a nota, são considerados quatro fatores:

qualidade da educação (25%)

empregabilidade (25%)

qualidade do corpo docente (10%)

desempenho em pesquisas (40%)

Nesta edição, foram analisados 81 milhões de dados de 21.291 instituições em todo o mundo. O CWUR existe desde 2012, é uma organização sediada nos Emirados Árabes Unidos, que divulga o ranking global anualmente. Neste link está disponível a lista completa.

Instituições mais bem avaliadas

A melhor universidade do mundo, segundo a lista, é Harvard, nos Estados Unidos. A instituição recebeu a nota máxima, cem, na avaliação do CWUR. Quanto às gaúchas, além da UFRGS, constam na lista:

Universidade Federal de Pelotas ( UFPel ): ficou em 1.013º lugar mundial

): ficou em 1.013º lugar mundial Universidade Federal de Santa Maria ( UFSM ): 1.071ª colocação mundial

): 1.071ª colocação mundial Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ( PUCRS ): 1.539ª posição mundial

): 1.539ª posição mundial Universidade Federal do Rio Grande (Furg): ficou em 1.629º lugar mundial

Na comparação com o ranking de 2025, apenas cinco universidades brasileiras subiram de posição, enquanto duas mantiveram seus postos e 44 tiveram queda especificamente no indicador de pesquisa. Ou seja, boa parte das universidades brasileiras tiveram piora no desempenho.

No cenário nacional, a Universidade de São Paulo (USP) segue como a melhor colocada, mas caiu uma posição em relação ao ano anterior, ocupando agora o 119º lugar mundial em 2026.