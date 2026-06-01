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Cinco universidades gaúchas figuram em ranking das melhores do mundo; veja a lista

UFRGS é a melhor colocada do RS. Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) divulgou a relação com 2 mil instituições nesta segunda-feira (1º)

Sofia Lungui

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