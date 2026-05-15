UFSM abre inscrições para pós-graduação gratuita com ingresso ainda em 2026

1.071 vagas serão oferecidas gratuitamente para o ingresso na pós-graduação da UFSM. Maiara Bersch / Agência RBS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu, nesta quinta-feira (14), as inscrições para a segunda janela de ingresso na pós-graduação. O ingresso ocorrerá ainda neste ano e as inscrições permanecem abertas até 8 de junho, pelo site da instituição. Não há cobrança de taxas.

Ao todo, serão oferecidas 1.071 vagas nesta segunda etapa, divididas em diferentes níveis de curso:

Especialização: 32 vagas

32 vagas Mestrado: 698 vagas

698 vagas Doutorado: 341 vagas

Orientações

O edital traz um passo a passo com orientações sobre o preenchimento da ficha e o envio da documentação. A análise dos documentos é realizada pela comissão de cada graduação.

Os interessados podem se inscrever em mais de um curso, desde que não sejam ambos na modalidade stricto sensu (mestrado e doutorado). As vagas incluem cotas e ações afirmativas para diferentes grupos sociais, conforme a política de inclusão da UFSM.

Cronograma