UFSM abre inscrições para pós-graduação gratuita com ingresso ainda em 2026

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu, nesta quinta-feira (14), as inscrições para a segunda janela de ingresso na pós-graduação. O ingresso ocorrerá ainda neste ano e as inscrições permanecem abertas até 8 de junho, pelo site da instituição. Não há cobrança de taxas.
Ao todo, serão oferecidas 1.071 vagas nesta segunda etapa, divididas em diferentes níveis de curso:
- Especialização: 32 vagas
- Mestrado: 698 vagas
- Doutorado: 341 vagas
Orientações
O edital traz um passo a passo com orientações sobre o preenchimento da ficha e o envio da documentação. A análise dos documentos é realizada pela comissão de cada graduação.
Os interessados podem se inscrever em mais de um curso, desde que não sejam ambos na modalidade stricto sensu (mestrado e doutorado). As vagas incluem cotas e ações afirmativas para diferentes grupos sociais, conforme a política de inclusão da UFSM.
Cronograma
- Inscrições: até 8 de junho
- Divulgação da lista preliminar de inscritos: 9 de junho
- Seleção interna: 11 de junho a 15 de julho
- Publicação da lista final de classificados e suplentes: 24 de julho
- Confirmação de vaga: 27 e 28 de julho
- Início das atividades acadêmicas: ao longo de 2026, conforme calendário de cada curso