UFRGS Portas Abertas recebe estudantes para atividades gratuitas neste sábado 

O evento será realizado em todos os campi de Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

O cenário do maior sonho de muitos jovens gaúchos abre as portas neste sábado (16) para receber estudantes do Ensino Médio. Das 8h às 14h, edição de 2026 do UFRGS Portas Abertas oferece 570 atividades gratuitas e movimenta os quatro campi da universidade em Porto Alegre – Centro, Olímpico, Saúde e Vale.

O evento é uma oportunidade para os futuros universitários tirarem dúvidas sobre a instituição e decidirem qual graduação vão cursar.

Entre as quase 600 atividades, apenas 12 requerem reserva de ingressos — todas as demais são de livre acesso. O prazo para essas inscrições segue até esta quarta-feira (13). Para participar das ações, basta chegar ao local e horário marcados em uma das 29 unidades acadêmicas da UFRGS.

Entre as atividades que requerem ingresso, destacam-se as visitas guiadas ao Centro de Simulação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a atividade Revelando o Pampa: beleza e potencial da nossa flora nativa, promovida pelo Instituto de Biociências.

A programação completa pode ser acessada neste link. O Campus Litoral Norte terá edição própria do evento, marcada para o mês de agosto.

Serviço:

Data: sábado (16)

sábado (16) Horário: das 8h às 14h

das 8h às 14h Local : campi Centro, Olímpico, Saúde e Vale da UFRGS

: campi Centro, Olímpico, Saúde e Vale da UFRGS Programação: disponível neste link

Entrada: gratuita; 12 atividades precisam de inscrição prévia