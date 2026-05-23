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"Universidade 100% pública": UFCSPA abre as portas para a comunidade com mais de 140 atividades gratuitas

Em sua 10ª edição, evento visou apresentar os cursos de graduação, além de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão

William Mansque

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