"Universidade 100% pública": UFCSPA abre as portas para a comunidade com mais de 140 atividades gratuitas

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) abriu as portas ao público neste sábado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) abriu as portas ao público neste sábado (23) com mais de 140 atividades gratuitas. O UFCSPA Acolhe chegou a sua 10ª edição e visa apresentar à comunidade os cursos de graduação, além de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão.

A programação ocorreu entre 9h e 16h e contou com a participação de mais de 5 mil pessoas, que passaram pelo campus localizado no Centro Histórico de Porto Alegre.

Em meio a um sábado frio e nublado (às vezes marcado por uma chuva leve), circularam pela UFCSPA estudantes secundaristas e universitários, crianças, pais e responsáveis.

Para a reitora da instituição, Jenifer Saffi, o evento é uma oportunidade de mostrar que a UFCSPA não está ali só para ensinar, mas também para produzir conhecimento e levar informação à população.

Alunos apresentaram seus cursos na Feira de Profissões. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

— Muitos estudantes de escolas públicas não sabem que essa universidade é 100% gratuita, com ingresso pelo Sisu. Aqui tem várias possibilidades, não só da Medicina, que foi como iniciamos como faculdade há 60 anos, mas agora há 16 cursos — explica Jenifer.

A programação foi organizada em cinco setores. A Central de Informações tirou dúvidas sobre o ingresso na universidade e ofereceu suporte sobre inclusão e diversidade, além de apoio psicossocial. Por sua vez, o setor de Circuito de Conhecimento funcionou como uma feira científica, onde os alunos demonstravam as atividades desenvolvidas em seus cursos.

Estande do curso de Toxicologia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Também foi realizada a Arena UFCSPA, que concentrava palestras e rodas de conversa. Já a Programação Cultural abrangeu exposições e apresentações do Coral UFCSPA e da Banda Comunitária.

Por fim, na Feira de Profissões, os alunos puderam expor seus respectivos cursos. Nesse setor estava o estande do novíssimo curso de Toxicologia (estudo dos efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos), que foi iniciado este ano. É o primeiro bacharelado do Brasil na área — antes, a UFCSPA abrigava o tecnólogo de Toxicologia Analítica, que deve ser encerrado com a formatura da última turma.

No estande de Toxicologia estava a estudante Maya Paz, 19 anos:

— Tivemos dois meses de curso até agora, mas já se mostrou muito interessante. É uma graduação com muitas amplas áreas de trabalho. Principalmente a forense, que é a mais famosa, a toxicologia criminal.

Bernardo Ribas, 20 anos, estudante do terceiro semestre de Fonoaudiologia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A UFCSPA Acolhe também promoveu vacinação contra os vírus da gripe e HPV, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Havia uma com mais de uma dezena de pessoas para receber a imunização quando a reportagem esteve no local, pela manhã.

Quem aproveitou para se vacinar foi Bernardo Ribas, 20 anos, estudante do terceiro semestre de Fonoaudiologia. Ele também chamou os pais para a imunização.

No total, foram aplicadas 270 doses de vacinas, sendo 37 contra o HPV.

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Muitas vezes, como observa Bernardo, os estudantes estão muito voltados para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele crê que um evento como a UFCSPA Acolhe é ótimo para expor outras possibilidades.