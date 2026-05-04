Ensino Superior

Segunda chance
Notícia

Sisu+ vai oferecer vagas remanescentes em universidades públicas; entenda

Iniciativa do MEC funciona como etapa complementar do processo seletivo. Período de adesão das instituições começa nesta segunda-feira (4)

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS