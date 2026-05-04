Sisu+ vai oferecer vagas remanescentes em universidades públicas; entenda

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Serão consideradas as notas das últimas três edições do Enem. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Batizada de Sisu+, a iniciativa busca preencher vagas remanescentes nas instituições participantes.

Candidatos que se inscreveram no processo seletivo e não se matricularam em universidades públicas por meio do programa terão uma segunda chance de ingressar no Ensino Superior.

Nesta segunda-feira (4), começou o período de inscrição para as universidades aderirem ao sistema, que vai até 29 de maio. O período de inscrições para os alunos será após essa etapa e ainda não foi divulgado. O edital pode ser acessado aqui.

Veja perguntas e respostas sobre o processo seletivo complementar:

O que é o Sisu+ 2026?

Trata-se de uma etapa complementar do Sisu 2026, com o intuito de preencher vagas remanescentes nas universidades, após o encerramento das chamadas da lista de espera da fase regular do Sisu e de processos seletivos próprios das instituições de ensino.

️Quais os critérios de seleção?

Assim como no Sisu 2026, o Sisu+ levará em conta as notas das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, de 2023, 2024 e 2025. O sistema selecionará automaticamente a edição que garantir a melhor média para o curso escolhido.

Quem pode participar?

Podem participar candidatos que tenham se inscrito na etapa regular do Sisu 2026 e não se matriculado em nenhuma vaga por meio do programa, mesmo que tenham sido aprovados.

Quando abrem as inscrições?

O processo do Sisu+ só ocorre após o fim de todas as convocações da lista de espera regular e de outros eventuais processos próprios das instituições. O calendário para os alunos que querem se candidatar ainda não foi divulgado, mas o prazo para as universidades aderirem ao sistema vai de 4 de maio a 29 de maio de 2026.

Já foi divulgado edital?

Sim, o edital foi publicado no final de abril e pode ser acessado neste link.

Posso escolher qualquer curso?

É possível se inscrever em até duas opções de curso. As escolhas independem dos cursos optados na etapa regular do Sisu 2026.

As instituições que aderirem devem oferecer pelo menos duas vagas por curso e turno. Mesmo com as reservas de vagas previstas pelas políticas de ações afirmativas, o edital garante, no mínimo, uma vaga de ampla concorrência em cada curso ofertado.

️Posso mudar a modalidade de concorrência?