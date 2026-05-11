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"Sempre criativo e se reinventando": morre, aos 52 anos, o professor da PUC e publicitário Ticiano Paludo

Com trajetória marcada pela criatividade e paixão pela cultura pop, docente atuou por 16 anos na PUCRS

Juliano Lannes*

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