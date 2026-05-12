Letras e História lideram matrículas em programa que dá bolsas de estudos em universidades privadas do RS; entenda 

Alunos com matrícula ativa recebem uma bolsa de R$ 800 mensais durante os quatro anos de formação. Carlos Macedo / Agencia RBS

Nos últimos três anos, o Rio Grande do Sul abriu 2 mil vagas no programa Professor do Amanhã. A iniciativa oferece bolsas para cursos de Licenciatura em áreas estratégicas da Educação Básica do Estado. Desse total, 1.799 estão preenchidas. O número equivale a 89,95% das oportunidades ofertadas.

Segundo a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), apenas no último edital a média geral de candidatos por vaga nos cursos de Licenciatura foi de 2,78. Os estudantes contemplados são selecionados por instituições comunitárias participantes.

Entre as instituições com maior número de inscritos estão a Universidade de Passo Fundo (UPF), a Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí) e a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

As vagas remanescentes de cada edital são preenchidas pelas universidades. As instituições de ensino têm autonomia para fazer novos processos seletivos, desde que de acordo com os critérios definidos nos editais do programa. Durante os três anos, apenas 217 pessoas desistiram da formação.

Os alunos com matrícula ativa recebem uma bolsa de R$ 800 mensais durante os quatro anos de formação. Além disso, outros R$ 800 mensais são pagos às universidades para o custeio das taxas acadêmicas de cada estudante. Após a conclusão, os bolsistas devem atuar como docentes na Rede Estadual.