Matemática tem um dos piores desempenhos nos cursos de licenciatura do RS; veja a lista com as notas das graduações

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De forma geral, cursos de licenciatura de instituições gaúchas têm desempenho superior à média nacional. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Divulgados nesta quarta-feira (19), os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) das Licenciaturas e da Prova Nacional Docente (PND) apontam para um desempenho superior dos cursos do Rio Grande do Sul na comparação com a média nacional. O exame foi aplicado a alunos concluintes de cursos de graduação que formam professores.

As notas das instituições gaúchas, no entanto, têm variação significativa quando analisadas por área. Enquanto Ciências Sociais e História ficaram na faixa de conceito máximo (5) – ou seja, com notas entre 4 e 5 –, Matemática e Música figuram com resultados intermediários (3) – com notas de 2 a 2,9, que ficam na faixa 3.

Com a nota individual do Enade, o estudante poderá usar a sua média para concorrer a vagas de professor na rede pública por meio da PND. O projeto do Ministério da Educação (MEC) busca auxiliar Estados e municípios na seleção de docentes para as suas redes.

Para chegar ao resultado, Zero Hora calculou a média de conceitos obtidos por todos os cursos daquela área de conhecimento no RS. Confira abaixo a média de cada área:

Ciências Sociais – 5

História – 4,3

Química – 4,1

Ciências Biológicas – 4

Geografia – 4

Letras - Português – 3,9

Artes Visuais – 3,7

Pedagogia – 3,6

Letras – Português e Espanhol – 3,5

Física – 3,4

Filosofia – 3,3

Ciência da Computação – 3,2

Letras – Inglês – 3,2

Letras – Português e Inglês – 3,1

Educação Física – 3

Matemática – 2,7

Música – 2,7

Conceito por instituição

Zero Hora também calculou o conceito de cada instituição, fazendo a média de notas obtidas em todos os cursos oferecidos. Confira abaixo a média de conceitos alcançada por estabelecimentos de ensino que possuem ao menos cinco licenciaturas:

UFRGS – 4,5

UFFS – 4,3

PUCRS – 4,2

UFSM – 4,2

Feevale – 4,2

UFPel – 4

Furg – 4

Unijuí - 4

UCS – 3,8

Unisc – 3,8

IFRS – 3,7

Unisinos – 3,7

IFSul – 3,5

Uergs – 3,4

UniRitter – 3,3

Univates – 3,3

FSG – 3

UPF – 3

Unipampa – 2,9

IFFar – 2,8

Unilasalle – 2,7

Ulbra – 2,2

FDA – 1,2

Brasil X Rio Grande do Sul

O Brasil tinha 4.948 cursos de licenciatura em operação em 2025. Destes, 401 não tiveram conceito definido. Isso acontece quando não há pelo menos dois estudantes concluintes com resultados válidos no Enade, seja pela baixa participação, seja porque ainda não houve turmas de formandos naquele curso.

Entre as graduações com conceito definido, a média de todos os cursos brasileiros ficou em 3,1. A modalidade presencial se saiu melhor: na média, ficou com nota 3,3. Já os cursos de ensino a distância (EAD) alcançaram média 2,4.

Os conceitos mais altos ficaram com as instituições comunitárias/confessionais e as municipais, ambas com média 3,5. Já o pior conceito ficou com as privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos, as duas com 2,5.

Já o Rio Grande do Sul obteve média de conceitos superior à nacional em todas as modalidades e categorias administrativas. O Estado tinha 324 graduações de formação de professores ativas no ano passado.

Entre as que já obtiveram conceito no Enade, a média foi de 3,6, com desempenho melhor nas presenciais (3,7) do que entre os cursos à distância (3,2). A média mais alta foi dos cursos ministrados por instituições federais (3,8). Já a mais baixa foi entre as privadas com fins lucrativos (3,1).

O que acontece agora

Diferentemente do Enamed, modalidade específica para cursos de Medicina, o Enade das Licenciaturas não prevê punições automáticas a partir da divulgação de desempenho considerado insuficiente – quando o curso obtém conceitos nas faixas 1 ou 2. Esse foi o caso de 68 graduações no RS.

A modalidade EAD teve a maior proporção de conceitos insuficientes: um em cada quatro cursos ficou nas faixas 1 e 2. Entre as categorias administrativas, o maior percentual de notas baixas foi na rede estadual (28,6%), com duas das sete licenciaturas oferecidas ganhando conceitos 1 ou 2. O menor índice foi entre as federais, de 15,4% das 130 graduações ofertadas.