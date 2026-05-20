Ensino Superior

Avaliação do MEC
Notícia

Matemática tem um dos piores desempenhos nos cursos de licenciatura do RS; veja a lista com as notas das graduações

Dados da Prova Nacional Docente e do Enade das Licenciaturas apontam Ciências Sociais e História com as melhores médias no Estado

Isabella Sander

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