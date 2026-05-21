Inscrições do Sisu+ para vagas remanescentes em universidades públicas serão em junho; veja o cronograma

Serão consideradas as notas das últimas três edições do Enem. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agencia Brasil

Foi publicado nesta quinta-feira (21) o cronograma do Sisu+, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que funciona como etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O objetivo é preencher vagas remanescentes nas universidades.

O período de inscrições será de 15 a 19 de junho, pelo Portal de Acesso Único.

Com a medida, candidatos que se inscreveram no Sisu regular e não se matricularam em universidades públicas por meio do programa terão uma segunda chance de ingressar no Ensino Superior ainda em 2026. O período de inscrição para as instituições aderirem ao sistema segue até o dia 29 de maio.

Confira o cronograma do Sisu+ 2026:

Adesão das instituições: 4/5 até 29/5

até Inscrição dos candidatos: 15/6 até 19/6

até Divulgação da chamada regular (única): 24/6

Manifestação de interesse na lista de espera: 24/6 até 26/6

até Matrícula da chamada regular: A partir de 25/6 , conforme edital das instituições

, conforme edital das instituições Matrícula dos convocados via lista de espera: A partir de 1º/7, conforme edital das instituições

Veja perguntas e respostas sobre o processo complementar:

O que é o Sisu+ 2026?

Trata-se de uma etapa complementar do Sisu 2026, com o intuito de preencher vagas remanescentes nas universidades, após o encerramento das chamadas da lista de espera da fase regular do Sisu e de processos seletivos próprios das instituições de ensino.

️Quais os critérios de seleção?

Assim como no Sisu 2026, o Sisu+ levará em conta as notas das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, de 2023, 2024 e 2025. O sistema selecionará automaticamente a edição que garantir a melhor média para o curso escolhido.

Quem pode participar?

Podem participar candidatos que tenham se inscrito na etapa regular do Sisu 2026 e não se matriculado em nenhuma vaga por meio do programa, mesmo que tenham sido aprovados.

Quando abrem as inscrições?

O processo do Sisu+ só ocorre após o fim de todas as convocações da lista de espera regular e de outros eventuais processos próprios das instituições. Alunos que queiram participar poderão se inscrever de 15 a 19 de junho, por meio do Portal de Acesso Único.

O prazo para as universidades aderirem ao sistema vai até 29 de maio de 2026.

Já foi divulgado edital?

Posso escolher qualquer curso?

É possível se inscrever em até duas opções de curso. As escolhas independem dos cursos optados na etapa regular do Sisu 2026.

As instituições que aderirem devem oferecer pelo menos duas vagas por curso e turno. Mesmo com as reservas de vagas previstas pelas políticas de ações afirmativas, o edital garante, no mínimo, uma vaga de ampla concorrência em cada curso ofertado.

️Posso mudar a modalidade de concorrência?