"Genuinamente amado pelos alunos": morre Antônio Maçada, professor de Administração da UFRGS

Professor Antônio Carlos Gastaud Maçada morreu nesta quinta-feira (14), aos 64 anos. Redes Sociais / Reprodução

Morreu nesta quinta-feira (14), aos 64 anos, Antônio Carlos Gastaud Maçada. Professor titular da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ele estava internado desde dezembro e faleceu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos.

Maçada deixa uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e pela formação de diversas gerações de administradores. Ele construiu sua vida profissional na UFRGS, onde graduou-se em Administração de Empresas em 1985 e, posteriormente, concluiu Mestrado e Doutorado na instituição gaúcha.

Em fevereiro de 2003, assumiu como docente, alcançando o topo da carreira como Professor Titular. Maçada também atuou como orientador de estudantes de Mestrado e Doutorado.

Fora da universidade, projetou o nome do Rio Grande do Sul ao presidir a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (Anpad) durante o triênio 2018-2020.

Para os colegas, Maçada era mais do que um acadêmico de currículo extenso. A professora Christine da Silva-Schröeder, colega na Escola de Administração, destaca que ele era um "pesquisador brilhante", considerado um dos mais importantes da área de Administração da Informação no Brasil.

— Ele era enormemente admirado pelos colegas, sempre empático e generoso em suas relações. Um professor genuinamente amado pelos seus alunos — define Christine.

O vice-reitor da UFRGS e também professor da Escola de Administração, Pedro de Almeida Costa, enfatizou a importância do docente para a qualificação do ensino na instituição.

— Ele foi um professor que contribuiu muito. Era um professor titular, estava no topo da carreira, orientava no programa de pós-graduação e formou muitos colegas que hoje são professores lá — afirmou Costa.

Sem filhos, Maçada deixa a parceira Cynthia.

Homenagens e Luto

Em nota, a Anpad lamentou o falecimento de seu ex-presidente, ressaltando que sua trajetória deixou marcas na pesquisa e na pós-graduação no país. "Sua generosidade e compromisso seguirão presentes na memória de todos", declarou a entidade.

A Escola de Administração da UFRGS e o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) também manifestaram profundo pesar e gratidão pela história construída pelo docente. Foi decretado luto de três dias na unidade, com suspensão de aulas e solenidades na quinta (14) e sexta-feira (15).