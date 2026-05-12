Desenrola Fies começa nesta quarta-feira; saiba como aderir

Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do governo federal. Marcello Casal / Agência Brasil

Os estudantes com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem renegociar os débitos a partir desta quarta-feira (13), por meio do Desenrola Fies. O programa prevê descontos de até 99% sobre o valor da dívida.

O desconto máximo valerá para débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico. O desconto será aplicado sobre o valor total da dívida, incluindo o montante principal, juros e multa. Outras opções miram contratos com atraso superior a 90 dias, com condições diferentes conforme a situação do devedor.

A estimativa é de que a medida beneficie cerca de 1 milhão de estudantes.

Quem pode participar?

Pode participar o estudante com contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização — ou seja, em fase de pagamento — em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

Quem paga em dia e quer aproveitar a oportunidade para quitar a dívida mais rápido terá 12% de desconto.

Como funciona?

Os débitos poderão ser renegociados direto nos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias no Fies

Se o pagamento for à vista, há desconto de 12% do principal sobre valor original da dívida. Multas e juros também não serão cobrados

Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes), há o desconto da totalidade de juros e multas, que não serão cobrados

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico

Desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico

Desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor

O Novo Desenrola

Apresentado em 4 de abril, o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à redução do nível de endividamento nacional, será dividido em quatro categorias: famílias, Fies, empresas e rural.

No modelo para famílias, tem como público-alvo quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Vai oferecer crédito novo para pagar, com descontos e juro de até 1,99% ao mês, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e dois anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também serão permitidos saques do FGTS para amortizar o saldo da dívida.