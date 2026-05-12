Desenrola Fies começa nesta quarta-feira; saiba como aderir

Os estudantes com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem renegociar os débitos a partir desta quarta-feira (13), por meio do Desenrola Fies. O programa prevê descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
O desconto máximo valerá para débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico. O desconto será aplicado sobre o valor total da dívida, incluindo o montante principal, juros e multa. Outras opções miram contratos com atraso superior a 90 dias, com condições diferentes conforme a situação do devedor.
A estimativa é de que a medida beneficie cerca de 1 milhão de estudantes.
Quem pode participar?
Pode participar o estudante com contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização — ou seja, em fase de pagamento — em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.
Quem paga em dia e quer aproveitar a oportunidade para quitar a dívida mais rápido terá 12% de desconto.
Como funciona?
Os débitos poderão ser renegociados direto nos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias no Fies
- Se o pagamento for à vista, há desconto de 12% do principal sobre valor original da dívida. Multas e juros também não serão cobrados
- Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes), há o desconto da totalidade de juros e multas, que não serão cobrados
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico
- Desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico
- Desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor
O Novo Desenrola
Apresentado em 4 de abril, o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à redução do nível de endividamento nacional, será dividido em quatro categorias: famílias, Fies, empresas e rural.
No modelo para famílias, tem como público-alvo quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Vai oferecer crédito novo para pagar, com descontos e juro de até 1,99% ao mês, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e dois anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também serão permitidos saques do FGTS para amortizar o saldo da dívida.
Para entrar no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos, ao contrário do Desenrola de 2023, em que os clientes tinham de acessar uma plataforma.