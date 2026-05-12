Ensino Superior

Alívio nas dívidas
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Desenrola Fies começa nesta quarta-feira; saiba como aderir

Desconto de até 99% valerá para débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de alunos do CadÚnico

Zero Hora

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