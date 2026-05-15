De Rio Grande para Xangai: estudante gaúcho conquista bolsa de estudos na China 

Gaúcho vai estudar Relações Internacionais na Universidade de Nova Iorque em Xangai. Arthur Dias / Agência RBS

O estudante gaúcho, Matheus Saraiva, de 19 anos, conquistou uma bolsa de estudos para cursar Relações Internacionais em uma das instituições mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Nova Iorque (NYU, sigla em inglês), em Xangai, na China.

A bolsa de 70% — mais de R$ 1,2 milhão — está prevista para durar por quatro anos. Porém, não contempla todas as despesas necessárias para Matheus realizar o sonho de estudar no exterior.

Para arcar com o restante dos gastos, como moradia, alimentação e transporte, o jovem criou uma vaquinha solidária (veja abaixo).

Um estudante fora da curva

Nascido em Rio Grande, Matheus foi criado em Porto Alegre pela mãe, Alessandra Kosinski de Oliveira, e seus dois irmãos mais velhos. O gaúcho conta que sempre foi apegado aos estudos.

Segundo ele, a ideia de morar no exterior surgiu como uma oportunidade inesperada quando se aproximou do universo acadêmico.

— A gente vê muita coisa em filmes. São produções hollywoodianas, né? Então, nas séries, nos filmes, tu vê ali Harvard, tu vê em Princeton… Eu achava isso muito legal, só que eu não sabia nem que tinha como eu estudar lá. Enfim, eu sou brasileiro, né? — disse Matheus.

No Colégio São Judas Tadeu, Matheus foi aluno destaque por sete anos seguidos e vice-presidente do grêmio estudantil. Como voluntário do Núcleo de Sustentabilidade, constituiu o projeto Lixo Zero — iniciativa que, segundo ele, diminuiu drasticamente o despejo de lixos residuais na instituição.

O estudante iniciou sua trajetória acadêmica ainda no ensino fundamental. Aos 16 anos, seu projeto chamado Brasil: O país do futebol, do carnaval e da xenofobia na percepção dos imigrantes haitianos foi avaliado com nota máxima pela banca de jurados do Espaço Jovem Cientista — algo fora do comum para a premiação.

A instituição decidiu premiá-lo com uma bolsa de estudos para auxiliar nos laboratórios do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) durante seis meses.

Já o contato com estudos sociais surgiu a partir do segundo ano do ensino médio. Em 2023, participou do UFRGS MUNDI, um Modelo de Simulações das Nações Unidas voltado para jovens, organizado por estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Durante o evento, os participantes simulam reuniões de diferentes órgãos das Nações Unidas e buscam atingir o consenso em diferentes tópicos. Matheus foi o delegado destaque em diversas ocasiões.

Oportunidade única

A NYU é uma das universidades mais competitivas do mundo. Mesmo assim, Matheus conquistou uma das maiores oportunidades ofertadas pela instituição.

A instituição é extremamente seletiva e analisa o perfil dos candidatos brasileiros de forma holística, considerando o desempenho acadêmico, atividades extracurriculares e proficiência no inglês e mandarim.

Para aplicar à vaga em 2024, o estudante realizou o SAT (Scholastic Assessment Test), um exame padronizado utilizado para admissão em universidades norte-americanas. Além de seu extenso histórico escolar, a participação do gaúcho nos comitês de simulação das Nações Unidas e seu perfil de liderança foram destaques para sua aprovação.

Com o sonho realizado, Matheus compartilha sua trajetória e rotina de estudos nas redes sociais. Ele planeja produzir um curso para incentivar jovens interessados na carreira acadêmica a aplicar para bolsas no exterior.

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— Eu entendo que eu tenho potencial para conseguir estudar lá. Cara, eu quero fazer a diferença — finalizou Matheus.

Faltando poucos meses para o embarque, o gaúcho já planeja como apresentará o Brasil para os colegas internacionais:

— Eu vou levar uma caixa de paçoca e vou ficar passando ali, perguntando pra todo mundo o que a pessoa estuda e dando uma paçoca: "Ó, isso aí é do Brasil, tá? Melhor doce que vai comer na vida".