Ensino Superior

De olho no futuro
Notícia

"Se não pode com o inimigo, junte-se a ele": cursos de audiovisual se adaptam diante do avanço da IA

Com mercado em expansão e novas graduações surgindo no RS, universidades tentam equilibrar formação técnica e uso ético das ferramentas tecnológicas

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS