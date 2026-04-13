Ensino Superior

Feito histórico
Notícia

UFRGS conquista prêmio inédito na maior competição de Direito do mundo

Pela primeira vez, uma universidade brasileira conquista o prêmio de 2º melhor memorial na Jessup International Law Moot Court Competition, em Washington

Juliano Lannes*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS