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Raio X dos professores do Ensino Superior no RS: mulheres são mais da metade e brancos representam quase 85%

Docentes ouvidos pela reportagem dizem que profissão traz realização pessoal, mas destacam desafios como a dificuldade das mulheres em ocupar espaços

Sofia Lungui

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