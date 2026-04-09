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Propulsão de Foguetes e missões espaciais: como se inscrever nos cursos gratuitos da Agência Espacial Brasileira

Plataforma virtual disponibiliza capacitações autoinstrucionais com certificado que pode ser utilizado como atividade complementar em universidades

Juliano Lannes*

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