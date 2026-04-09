Propulsão de Foguetes e missões espaciais: como se inscrever nos cursos gratuitos da Agência Espacial Brasileira

Enquanto as missões Artemis da Nasa exploram a Lua e viram assunto nas redes sociais, a Agência Espacial Brasileira (AEB) oferece uma alternativa para quem deseja transformar o interesse pelo tema em conhecimento técnico.
A AEB Escola Virtual oferece dezenas de cursos online gratuitos nas áreas aeroespacial, exatas, humanas e biológicas.
As capacitações são autoinstrucionais — ou seja, o aluno define o próprio ritmo de estudo — e exigem apenas um cadastro com e-mail. Ao final, é possível emitir um certificado com carga horária que varia entre 20 e 60 horas. O documento é aceito como atividade complementar na maioria das instituições de Ensino Superior.
Alguns cursos para quem se interessa pela Lua e pelo espaço
Dentro da categoria Ciências Aeroespaciais, destacam-se:
- Introdução ao Sensoriamento Remoto – interpretação de imagens de satélite, incluindo superfícies lunares
- Fundamentos de Propulsão de Foguetes – voltado para engenharias e física
- Clima Espacial e seus Efeitos na Terra – relação entre Sol, Lua e impactos tecnológicos
- Geologia de Corpos Rochosos – formação da Lua, Marte e asteroides
- Missões Espaciais e Órbitas – planejamento teórico de missões lunares
A plataforma também oferece cursos em outras áreas:
- Ciências Exatas e da Terra: modelagem matemática, oceanografia por satélite
- Ciências Humanas e Sociais: história da corrida espacial, política espacial brasileira
- Ciências Agrárias e Biológicas: uso de imagens de satélite no agronegócio
- GLOBE: programa de ciência cidadã para observação da Terra.
- Eventos: webinars e palestras com especialistas