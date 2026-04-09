Propulsão de Foguetes e missões espaciais: como se inscrever nos cursos gratuitos da Agência Espacial Brasileira

Com o avanço de missões lunares, o interesse por conhecimento aeroespacial cresce. oeisdesign / adobe.stock.com

Enquanto as missões Artemis da Nasa exploram a Lua e viram assunto nas redes sociais, a Agência Espacial Brasileira (AEB) oferece uma alternativa para quem deseja transformar o interesse pelo tema em conhecimento técnico.

A AEB Escola Virtual oferece dezenas de cursos online gratuitos nas áreas aeroespacial, exatas, humanas e biológicas.

As capacitações são autoinstrucionais — ou seja, o aluno define o próprio ritmo de estudo — e exigem apenas um cadastro com e-mail. Ao final, é possível emitir um certificado com carga horária que varia entre 20 e 60 horas. O documento é aceito como atividade complementar na maioria das instituições de Ensino Superior.

Alguns cursos para quem se interessa pela Lua e pelo espaço

Dentro da categoria Ciências Aeroespaciais, destacam-se:

Introdução ao Sensoriamento Remoto – interpretação de imagens de satélite, incluindo superfícies lunares

– interpretação de imagens de satélite, incluindo superfícies lunares Fundamentos de Propulsão de Foguetes – voltado para engenharias e física

– voltado para engenharias e física Clima Espacial e seus Efeitos na Terra – relação entre Sol, Lua e impactos tecnológicos

– relação entre Sol, Lua e impactos tecnológicos Geologia de Corpos Rochosos – formação da Lua, Marte e asteroides

– formação da Lua, Marte e asteroides Missões Espaciais e Órbitas – planejamento teórico de missões lunares

A plataforma também oferece cursos em outras áreas: