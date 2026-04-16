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Plataforma do MEC com livros gratuitos tem cinco das 11 leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS

Obras de autores como José Falero, Djaimila Pereira de Almeida e Mário de Andrade podem ser lidas de graça no site

Isabella Sander

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