Plataforma do MEC com livros gratuitos tem cinco das 11 leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS

Recém-lançado, o MEC Livros, aplicativo de ebooks do Ministério da Educação, promete gerar economia para os vestibulandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Isso porque das 11 leituras obrigatórias para o vestibular de 2027, cinco constam na nova plataforma do Ministério da Educação (MEC) de empréstimo de obras.
Entre os títulos disponíveis pedidos pela UFRGS estão os clássicos Quincas Borba, de Machado de Assis, O Demônio Familiar, de José de Alencar, e Macunaíma, de Mário de Andrade. Há, também, dois livros recentes: o romance A Visão das Plantas, da angolana Djaimilia Pereira de Almeida, de 2019, e Mas Em Que Mundo Tu Vive?, coletânea de crônicas do gaúcho José Falero, lançada em 2021. Os exemplares físicos custam R$ 69,90 e R$ 84,90, respectivamente, no site da Editora Todavia.
Veja abaixo a lista completa de livros exigidos pela UFRGS no vestibular de 2027. As obras disponíveis no MEC Livros estão destacadas.
- Quincas Borba – Machado de Assis
- O Demônio Familiar – José de Alencar
- Mrs. Dalloway – Virginia Woolf
- A Visão das Plantas – Djaimilia Pereira de Almeida
- Niketche: Uma História de Poligamia – Paulina Chiziane
- O Avesso da Pele – Jeferson Tenório
- Mas Em Que Mundo Tu Vive? – José Falero
- Ideias Para Adiar o Fim do Mundo – Ailton Krenak
- Macunaíma – Mário de Andrade
- A Fúria – Silvina Ocampo
- A Teus Pés – Ana Cristina César
Escritores gaúchos
Entre cerca de 30 autores gaúchos pesquisados na plataforma, o escritor de livros infantis Donaldo Buchweitz é aquele com mais títulos disponíveis no MEC Livros – entre individuais e em parceria, são 20 no total.
Veja obras de gaúchos presentes na plataforma:
- A avestruz atrapalhada – Donaldo Buchweitz
- A Bruxa Chatuxa tinha medo da chuva – Donaldo Buchweitz
- A ovelha rosa da dona Rosa – Donaldo Buchweitz
- Cada bicho tem seu ofício - na arte – Donaldo Buchweitz
- Cada bicho tem seu ofício - na floresta – Donaldo Buchweitz
- Cada bicho tem seu ofício - na terra – Donaldo Buchweitz
- Cada bicho tem seu ofício - no ar – Donaldo Buchweitz
- Cada bicho tem seu ofício - no mar – Donaldo Buchweitz
- Hora do almoço – Donaldo Buchweitz
- Na loja do José tem – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez
- Não fui eu... – Donaldo Buchweitz
- O carro que voava – Donaldo Buchweitz
- O coelho fujão – Donaldo Buchweitz
- O gato e o rato – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez
- O lobo Lobato e a Chapeuzinho Vermelho – Donaldo Buchweitz
- O lobo Lobato e os três porquinhos – Donaldo Buchweitz
- O macaco maluco – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez
- O pato e o sapo – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez
- O que aconteceu? – Donaldo Buchweitz
- Os sete gatos pretos – Donaldo Buchweitz, Louisa May Alcott
- O Louco do Cati – Dyonelio Machado
- Os Ratos – Dyonelio Machado
- Contos Gauchescos – João Simões Lopes Neto
- Lendas do Sul – João Simões Lopes Neto
- Mas Em Que Mundo Tu Vive? – José Falero
- Os Supridores – José Falero
- Vera – José Falero
- Vila Sapo – José Falero
- Comédias Para se Ler na Escola – Luis Fernando Verissimo
- Frankito em Chamas – Matheus Borges
- O Imaginário Cotidiano – Moacyr Scliar
- Visão Noturna – Tobias Carvalho
- Krakatoa – Veronica Stigger
- Sombrio Ermo Turvo – Veronica Stigger
Como funciona
O MEC Livros funciona como uma biblioteca digital que pode ser acessada por qualquer pessoa por meio de login com a conta do Gov.br. Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo da plataforma.
No modelo atual, a devolução das obras ocorre ao final do prazo de 14 dias, quando o usuário poderá optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. Está em andamento a implementação de melhorias que permitirão a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.
As obras são disponibilizadas a partir de acordos com editoras e autores dos títulos. Até a última terça-feira (14), o MEC Livros já havia alcançado 444 mil usuários cadastrados e mais de 194 mil empréstimos.
Atualmente, o acervo conta com mais de 8 mil obras. As cinco categorias com mais obras são: Literatura (1.742 exemplares); Poesia (956); Clássicos (843); Infantil (834); e Juvenil (338).