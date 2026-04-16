Plataforma do MEC com livros gratuitos tem cinco das 11 leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS

Empréstimo dos títulos ocorre pelo site e pelo aplicativo da plataforma. MEC - LIvros / Reprodução

Recém-lançado, o MEC Livros, aplicativo de ebooks do Ministério da Educação, promete gerar economia para os vestibulandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Isso porque das 11 leituras obrigatórias para o vestibular de 2027, cinco constam na nova plataforma do Ministério da Educação (MEC) de empréstimo de obras.

Entre os títulos disponíveis pedidos pela UFRGS estão os clássicos Quincas Borba, de Machado de Assis, O Demônio Familiar, de José de Alencar, e Macunaíma, de Mário de Andrade. Há, também, dois livros recentes: o romance A Visão das Plantas, da angolana Djaimilia Pereira de Almeida, de 2019, e Mas Em Que Mundo Tu Vive?, coletânea de crônicas do gaúcho José Falero, lançada em 2021. Os exemplares físicos custam R$ 69,90 e R$ 84,90, respectivamente, no site da Editora Todavia.

Veja abaixo a lista completa de livros exigidos pela UFRGS no vestibular de 2027. As obras disponíveis no MEC Livros estão destacadas.

Quincas Borba – Machado de Assis

O Demônio Familiar – José de Alencar

Mrs. Dalloway – Virginia Woolf

A Visão das Plantas – Djaimilia Pereira de Almeida

Niketche: Uma História de Poligamia – Paulina Chiziane

O Avesso da Pele – Jeferson Tenório

Mas Em Que Mundo Tu Vive? – José Falero

Ideias Para Adiar o Fim do Mundo – Ailton Krenak

Macunaíma – Mário de Andrade

A Fúria – Silvina Ocampo

A Teus Pés – Ana Cristina César

Escritores gaúchos

Entre cerca de 30 autores gaúchos pesquisados na plataforma, o escritor de livros infantis Donaldo Buchweitz é aquele com mais títulos disponíveis no MEC Livros – entre individuais e em parceria, são 20 no total.

Veja obras de gaúchos presentes na plataforma:

A avestruz atrapalhada – Donaldo Buchweitz

A Bruxa Chatuxa tinha medo da chuva – Donaldo Buchweitz

A ovelha rosa da dona Rosa – Donaldo Buchweitz

Cada bicho tem seu ofício - na arte – Donaldo Buchweitz

Cada bicho tem seu ofício - na floresta – Donaldo Buchweitz

Cada bicho tem seu ofício - na terra – Donaldo Buchweitz

Cada bicho tem seu ofício - no ar – Donaldo Buchweitz

Cada bicho tem seu ofício - no mar – Donaldo Buchweitz

Hora do almoço – Donaldo Buchweitz

Na loja do José tem – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez

Não fui eu... – Donaldo Buchweitz

O carro que voava – Donaldo Buchweitz

O coelho fujão – Donaldo Buchweitz

O gato e o rato – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez

O lobo Lobato e a Chapeuzinho Vermelho – Donaldo Buchweitz

O lobo Lobato e os três porquinhos – Donaldo Buchweitz

O macaco maluco – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez

O pato e o sapo – Donaldo Buchweitz, Júnior Caramez

O que aconteceu? – Donaldo Buchweitz

Os sete gatos pretos – Donaldo Buchweitz, Louisa May Alcott

O Louco do Cati – Dyonelio Machado

Os Ratos – Dyonelio Machado

Contos Gauchescos – João Simões Lopes Neto

Lendas do Sul – João Simões Lopes Neto

Mas Em Que Mundo Tu Vive? – José Falero

Os Supridores – José Falero

Vera – José Falero

Vila Sapo – José Falero

Comédias Para se Ler na Escola – Luis Fernando Verissimo

Frankito em Chamas – Matheus Borges

O Imaginário Cotidiano – Moacyr Scliar

Visão Noturna – Tobias Carvalho

Krakatoa – Veronica Stigger

Sombrio Ermo Turvo – Veronica Stigger

Como funciona

O MEC Livros funciona como uma biblioteca digital que pode ser acessada por qualquer pessoa por meio de login com a conta do Gov.br. Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo da plataforma.

No modelo atual, a devolução das obras ocorre ao final do prazo de 14 dias, quando o usuário poderá optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. Está em andamento a implementação de melhorias que permitirão a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

As obras são disponibilizadas a partir de acordos com editoras e autores dos títulos. Até a última terça-feira (14), o MEC Livros já havia alcançado 444 mil usuários cadastrados e mais de 194 mil empréstimos.