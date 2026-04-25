IFRS oferece 901 vagas para cursos gratuitos de graduação, EJA e Ensino Técnico; veja como se inscrever

Unidade do IFRS no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Andreza Cunha / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições para o processo seletivo de estudantes para ingresso no segundo semestre de 2026.

As vagas são para as unidade de:

Alvorada

Canoas

Viamão

Porto Alegre (Centro Histórico e Restinga)

Rio Grande

São ofertadas 901 vagas, divididas entre cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (para quem já concluiu a etapa escolar), graduação e também cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que são técnicos integrados ao Ensino Médio (para quem tem 18 anos ou mais e não concluiu o Ensino Médio).

Os cursos são gratuitos e presenciais –apenas o Técnico em Meio Ambiente subsequente ao Ensino Médio, do campus Porto Alegre, é ofertado na modalidade a distância.

Interessados devem acessar os editais 07/2026 e 08/2026. As inscrições seguem abertas até 4 de maio, pelo site do processo seletivo: ingresso.ifrs.edu.br.

Formas de seleção

A seleção de estudantes varia conforme o curso e o campus e pode ser por:

Prova presencial

Nota do Enem (edições a partir de 2020)

(edições a partir de 2020) Sorteio público

Cada candidato deverá escolher apenas uma forma de ingresso no momento da inscrição.

Inscrições

As inscrições foram abertas na quinta-feira (23) e continuam até as 23h59min do dia 4 de maio, por meio de formulário eletrônico. O link está disponível no site de ingresso.

O candidato precisa ter Cadastro de Pessoa Física (CPF). No momento da inscrição, não poderá utilizar o número de documento dos pais

É necessário também estar cadastrado no portal gov.br

Valores da taxa de inscrição

Para candidatos não isentos, há cobrança de taxa conforme a modalidade escolhida:

R$ 30 para ingresso por sorteio ou Enem

para ingresso por sorteio ou Enem R$ 70 para cursos técnicos com prova

para cursos técnicos com prova R$ 100 para cursos de graduação com prova

O pagamento da taxa deve ser efetuado até 5 de maio. Para cursos EJA, não há cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos que solicitarem a gratuidade da inscrição (isenção da taxa) também precisam realizar a inscrição no site ingresso.ifrs.edu.br, independentemente de terem o pedido aprovado ou não.

Após finalizá-la, será gerado o comprovante de isento, para aqueles que não precisarão pagar a taxa, ou então um boleto bancário, para quem não teve o pedido de gratuidade aceito e precisará pagar.

Cronograma

23/04/2026 – publicação do edital sobre a seleção de estudantes

– publicação do edital sobre a seleção de estudantes 23/04 a 04/05/2026 – período de inscrições

– período de inscrições 5/5/2026 – último dia para pagamento da taxa

– último dia para pagamento da taxa 31/5/2026 – prova para os cursos com esse tipo de seleção

– prova para os cursos com esse tipo de seleção 11/6/2026 – sorteio para os cursos com esse tipo de seleção

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