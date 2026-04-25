Ensino Superior

Para 2026/02
Notícia

IFRS oferece 901 vagas para cursos gratuitos de graduação, EJA e Ensino Técnico; veja como se inscrever

Seleção ocorre para os campi de Alvorada, Canoas, Viamão, Porto Alegre (Centro Histórico e Restinga) e Rio Grande

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