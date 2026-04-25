IFRS oferece 901 vagas para cursos gratuitos de graduação, EJA e Ensino Técnico; veja como se inscrever

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições para o processo seletivo de estudantes para ingresso no segundo semestre de 2026.
As vagas são para as unidade de:
- Alvorada
- Canoas
- Viamão
- Porto Alegre (Centro Histórico e Restinga)
- Rio Grande
São ofertadas 901 vagas, divididas entre cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (para quem já concluiu a etapa escolar), graduação e também cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que são técnicos integrados ao Ensino Médio (para quem tem 18 anos ou mais e não concluiu o Ensino Médio).
Os cursos são gratuitos e presenciais –apenas o Técnico em Meio Ambiente subsequente ao Ensino Médio, do campus Porto Alegre, é ofertado na modalidade a distância.
Interessados devem acessar os editais 07/2026 e 08/2026. As inscrições seguem abertas até 4 de maio, pelo site do processo seletivo: ingresso.ifrs.edu.br.
Formas de seleção
A seleção de estudantes varia conforme o curso e o campus e pode ser por:
- Prova presencial
- Nota do Enem (edições a partir de 2020)
- Sorteio público
Cada candidato deverá escolher apenas uma forma de ingresso no momento da inscrição.
Inscrições
As inscrições foram abertas na quinta-feira (23) e continuam até as 23h59min do dia 4 de maio, por meio de formulário eletrônico. O link está disponível no site de ingresso.
- O candidato precisa ter Cadastro de Pessoa Física (CPF). No momento da inscrição, não poderá utilizar o número de documento dos pais
- É necessário também estar cadastrado no portal gov.br
Valores da taxa de inscrição
Para candidatos não isentos, há cobrança de taxa conforme a modalidade escolhida:
- R$ 30 para ingresso por sorteio ou Enem
- R$ 70 para cursos técnicos com prova
- R$ 100 para cursos de graduação com prova
O pagamento da taxa deve ser efetuado até 5 de maio. Para cursos EJA, não há cobrança de taxa de inscrição.
Os candidatos que solicitarem a gratuidade da inscrição (isenção da taxa) também precisam realizar a inscrição no site ingresso.ifrs.edu.br, independentemente de terem o pedido aprovado ou não.
Após finalizá-la, será gerado o comprovante de isento, para aqueles que não precisarão pagar a taxa, ou então um boleto bancário, para quem não teve o pedido de gratuidade aceito e precisará pagar.
Cronograma
- 23/04/2026 – publicação do edital sobre a seleção de estudantes
- 23/04 a 04/05/2026 – período de inscrições
- 5/5/2026 – último dia para pagamento da taxa
- 31/5/2026 – prova para os cursos com esse tipo de seleção
- 11/6/2026 – sorteio para os cursos com esse tipo de seleção
Acompanhamento
Todas as informações, incluindo editais, listas de inscritos, locais de prova e resultados, serão publicadas no site ingresso.ifrs.edu.br.