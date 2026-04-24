Evento em Porto Alegre promove debate interdisciplinar sobre violência contra a mulher 

A Fundação Universitária Mário Martins (FUMM) realiza no dia 9 de maio a mesa “Violências Contra a Mulher e Feminicídio: Diálogos Interdisciplinares”. O evento ocorre às 9h, em formato híbrido, com vagas limitadas para participação presencial e transmissão online aberta ao público.
O debate surge em resposta aos números alarmantes de violência de gênero no Brasil — o país registrou, em 2025, cerca de 1,5 mil feminicídios. A proposta é aprofundar a compreensão do fenômeno para além das estatísticas, abordando fatores subjetivos, culturais e institucionais.
A mediação será do psiquiatra forense e psicanalista Paulo Oscar Teitelbaum. Participam da mesa a psicóloga e psicanalista Samantha Dubugras Sá, o médico e psicanalista José Facundo de Oliveira, a promotora de justiça Luciane Feiten Wingert (atuante no Tribunal do Júri de Porto Alegre) e a psicóloga Simone Scremin, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Violência contra a mulher
Inscrições
Para participar presencialmente, a inscrição é feita mediante doação de itens de higiene, limpeza, alimentos não perecíveis ou itens infantis. Quem optar pela transmissão online deve se inscrever pelo site da fundação, com cadastro e valor mínimo de R$ 10,00.
Toda a arrecadação será destinada à Casa de Apoio Viva Maria, instituição que acolhe mulheres em situação de violência doméstica e sexual, junto com seus filhos, em Porto Alegre.
Serviço
- Evento: Violências Contra a Mulher e Feminicídio: Diálogos Interdisciplinares
- Data e horário: 9 de maio, às 9h
- Local: Rua Dona Laura, 185, bairro Rio Branco, Porto Alegre
- Formato: Híbrido (presencial com vagas limitadas + online)
- Informações: (51) 99716-5691