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"Conseguimos reduzir em quase 90% o custo de alguns medicamentos", diz farmacêutica que imprime remédios em 3D

A gaúcha Júlia Leão, de 28 anos, integra a formula3D, empresa pioneira no Brasil no uso de impressoras 3D para produzir medicamentos

Isabella Sander

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