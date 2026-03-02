Universidades de Porto Alegre retomam as aulas nesta segunda-feira

A UFRGS prevê o evento Calouradas nesta semana. Camila Hermes / Agencia RBS

O trânsito deve ficar mais intenso a partir desta segunda-feira (3) em Porto Alegre e Região Metropolitana. A data marca a volta da rotina para milhares de estudantes de Ensino Superior.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) dão início oficialmente ao primeiro semestre letivo de 2026 nesta segunda-feira (2). A retomada mobiliza milhares de alunos, professores e servidores nas regiões dos campi espalhados pela Capital.

Já a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) começa suas aulas na quarta-feira (4), conforme o calendário divulgado pela instituição. A exceção fica por conta dos calouros do curso de Biomedicina noturno, que terão aulas apenas no segundo semestre. Na terça-feira (3), a universidade promove um acolhimento com diversas atividades voltadas a calouros e veteranos. As ações se estendem ao longo do mês de março.

A UFRGS prevê o evento Calouradas nesta semana, com informações sobre localização e acesso aos prédios da universidade. Informações podem ser encontradas no site.

A PUCRS preparou uma programação para os alunos, com ativações de marcas na Rua da Cultura, uma feira de apresentação das unidades e uma mostra de curtas e pilotos produzidos por alunos e ex-alunos da universidade no Cine Cinco.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) diz que "as linhas de ônibus universitárias que atendem os campi Centro e Agronomia da UFRGS, bem como as instituições PUC-RS e UniRitter, já foram reforçadas e dimensionadas para atender ao volume de estudantes previsto para o ano letivo de 2026. O planejamento operacional do transporte coletivo considera a demanda histórica e os dados atualizados de embarque, com o objetivo de garantir oferta adequada de viagens e maior conforto aos usuários no início do período acadêmico".