Ensino Superior

Trânsito impactado
Notícia

Universidades de Porto Alegre retomam as aulas nesta segunda-feira

UFRGS e PUCRS têm aulas no início da semana. Na quarta-feira (4), é a vez da UFCSPA. Prefeitura diz linhas de ônibus foram reforçadas

Zero Hora

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