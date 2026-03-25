UFRGS tem dois cursos entre os melhores do mundo; veja quais

Ler resumo

Melhores colocações da UFRGS foram Odontologia e Antropologia. Félix Zucco / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) figura com dois cursos entre os melhores do mundo no QS World University Rankings by Subject 2026, divulgado nesta quarta-feira (25). O desempenho melhorou na comparação com o levantamento do ano passado, no qual apenas um curso constava no top 100 global.

A lista é elaborada pela Quacquarelli Symonds (QS), empresa britânica especializada em educação, e avalia instituições públicas e privadas de Ensino Superior em diferentes áreas de conhecimento. As áreas de melhor classificação da UFRGS foram Odontologia e Antropologia.

Odontologia já figura com bons desempenhos desde 2023. Naquele ano, a graduação gaúcha foi a 48ª melhor do globo. Em 2024, ocupou o 50º lugar, enquanto em 2025 esteve entre as posições 51 e 120 mundiais. Em 2026, está entre as colocações 51 e 150.

Já a Antropologia da UFRGS retorna à faixa de posições 51-150, alcançada também em 2024, após ter caído, em 2025, para as colocações 101-170.

No total, a UFRGS teve 27 cursos analisados. Destes, sete subiram no ranking, oito caíram, 10 permaneceram com o mesmo desempenho e dois foram avaliados pela primeira vez. Apesar dos avanços em áreas específicas, a universidade apresentou uma leve queda, de 4%, no desempenho geral de suas disciplinas.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também figura no ranking de cursos de Odontologia. A instituição permaneceu na faixa de posições 51-150, mantendo-se com desempenho semelhante ao de 2025, quando ficou entre as colocações 51 e 120.

O ranking

O QS World University Rankings by Subject avaliou mais de 21 mil cursos de 1,9 mil instituições em cem países. Entre as brasileiras, foram analisados 382 cursos de 31 universidades, o maior número da América Latina.

O Brasil domina a presença regional de ponta, detendo o maior número de entradas no top 100 da América Latina e aumentando sua representação no top 50 para 18 disciplinas. Em 2025, eram 16 disciplinas. Engenharia de Petróleo, Odontologia e Antropologia emergem como as áreas mais fortes.