UFRGS tem dois cursos entre os melhores do mundo; veja quais

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) figura com dois cursos entre os melhores do mundo no QS World University Rankings by Subject 2026, divulgado nesta quarta-feira (25). O desempenho melhorou na comparação com o levantamento do ano passado, no qual apenas um curso constava no top 100 global.
A lista é elaborada pela Quacquarelli Symonds (QS), empresa britânica especializada em educação, e avalia instituições públicas e privadas de Ensino Superior em diferentes áreas de conhecimento. As áreas de melhor classificação da UFRGS foram Odontologia e Antropologia.
Odontologia já figura com bons desempenhos desde 2023. Naquele ano, a graduação gaúcha foi a 48ª melhor do globo. Em 2024, ocupou o 50º lugar, enquanto em 2025 esteve entre as posições 51 e 120 mundiais. Em 2026, está entre as colocações 51 e 150.
Já a Antropologia da UFRGS retorna à faixa de posições 51-150, alcançada também em 2024, após ter caído, em 2025, para as colocações 101-170.
No total, a UFRGS teve 27 cursos analisados. Destes, sete subiram no ranking, oito caíram, 10 permaneceram com o mesmo desempenho e dois foram avaliados pela primeira vez. Apesar dos avanços em áreas específicas, a universidade apresentou uma leve queda, de 4%, no desempenho geral de suas disciplinas.
A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também figura no ranking de cursos de Odontologia. A instituição permaneceu na faixa de posições 51-150, mantendo-se com desempenho semelhante ao de 2025, quando ficou entre as colocações 51 e 120.
O ranking
O QS World University Rankings by Subject avaliou mais de 21 mil cursos de 1,9 mil instituições em cem países. Entre as brasileiras, foram analisados 382 cursos de 31 universidades, o maior número da América Latina.
O Brasil domina a presença regional de ponta, detendo o maior número de entradas no top 100 da América Latina e aumentando sua representação no top 50 para 18 disciplinas. Em 2025, eram 16 disciplinas. Engenharia de Petróleo, Odontologia e Antropologia emergem como as áreas mais fortes.
A Universidade de São Paulo (USP) estabeleceu um novo recorde, alcançando a melhor classificação histórica do Brasil ao ocupar o 12.º lugar no curso de História da Arte. A instituição também lidera entre as brasileiras no top 50, no top 100 e no total de disciplinas classificadas.