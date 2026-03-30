Protesto de servidores fecha portões da UFCSPA e aulas são canceladas

Por volta das 5h30min desta segunda-feira, servidores bloquearam os acessos ao campus da UFCSPA. Leonardo Martins / Agência RBS

Os portões da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na Rua Sarmento Leite, no centro da Capital, amanheceram fechados com correntes nesta segunda-feira (30). As aulas presenciais foram suspensas nos três turnos do dia.

Por volta das 5h30min, servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) bloquearam os acessos ao campus em um ato chamado de "trancaço". A ação simbólica integra uma greve nacional deflagrada em 26 de fevereiro e que já dura mais de 30 dias, atingindo 50 instituições federais de ensino no país.

Em Porto Alegre, o movimento envolve servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da UFCSPA e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), todos representados pelo Sindicato dos Técnico-administrativos das instituições (Assufrgs).

Às 10h, os trabalhadores deram início a uma assembleia no campus. O trancaço permanecerá pelo dia todo. Veja as reivindicações da greve abaixo.

Jornada de 30 horas semanais, defendida como forma de manter universidades e institutos abertos nos três turnos e ao longo dos sete dias da semana

Inclusão de aposentados nas mudanças de carreira

Reposição de perdas salariais que, segundo o sindicato, chegam a cerca de 30%, acumulados entre 2010 e 2026

Reitoria orientou a migração das aulas para o formato remoto. Leonardo Martins / Agência RBS

Aulas canceladas

A reitoria da UFCSPA disse ter sido pega de surpresa pela manifestação. Em nota, recomendou que estudantes, professores, servidores e terceirizados não fossem ao campus ao longo de todo o dia e orientou a migração das aulas para o formato remoto.

As atividades em hospitais, campos de estágio e laboratórios com experimentos em andamento foram mantidas, assim como o biotério da universidade (instalação especializada na criação, manutenção e alojamento de animais). As sessões presenciais de aferição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) agendadas para esta segunda foram canceladas e serão reagendadas por e-mail.

O Restaurante Universitário (RU) esteve com funcionamento incerto em razão de uma falha no sistema elétrico, mas a Assufrgs assegura que a situação será normalizada e que haverá oferta de alimentação a estudantes e demais beneficiários.

O reitor em exercício, Rafael Vargas, reconheceu a legitimidade da greve, mas afirmou trabalhar para garantir o funcionamento da universidade, especialmente do restaurante. Ele reforçou que pacientes atendidos pelo hospital universitário e os estudantes não seriam impactados pelas paralisações e frisou que as demandas dos servidores são dirigidas ao governo federal, não à instituição.

Sindicato declarou que o bloqueio nos portões da UFCSPA será mantido por tempo indeterminado. Leonardo Martins / Agência RBS

Greve

A paralisação tem origem em um acordo firmado entre o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a categoria em 2024, após uma greve anterior. Segundo Ítalo Guerreiro, coordenador-geral da Assufrgs, dos mais de 16 itens negociados no acordo, apenas dois foram cumpridos integralmente.

— Achamos inadmissível o governo firmar um acordo com os trabalhadores e não cumprir — disse Guerreiro.

O trancaço desta segunda-feira teve um alvo específico além da pressão geral: um dos itens do acordo foi encaminhado ao Congresso Nacional na forma do PL 6.170/2025, mas, segundo os servidores, chegou ao Legislativo desconfigurado em relação ao que havia sido acordado.

O projeto institui, entre outros pontos, o Reconhecimento de Saberes e Competências para os TAEs (RSC-PCCTAE), mecanismo pelo qual servidores sem diploma formal poderiam ter a sua experiência reconhecida para fins de progressão na carreira. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e, de acordo com o sindicato, estava previsto para ser sancionado pelo presidente Lula ainda nesta segunda-feira.

Os TAEs também cobram maior participação nos conselhos universitários: hoje, dizem, docentes têm peso desproporcional nas decisões das universidades federais, inclusive na escolha de reitores. A categoria é a maior do Executivo Federal, com mais de 200 mil servidores atuando em universidades e institutos federais no país.