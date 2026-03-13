Ensino Superior

Reaprendendo a ler
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"Os alunos chegam muito tiktokizados": universidades criam estratégias para estimular a leitura de textos acadêmicos

Engajar estudantes no universo científico tem sido uma preocupação; professores apostam na mediação e em seminários

Sofia Lungui

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