Nova escola de empreendedorismo da Ulbra começa as aulas

Calouros da Ultec School participam de recepção que deu início à graduação com foco em empreendedorismo e inovação. Ultec School / Divulgação

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) deu início nesta segunda-feira (2) às atividades da Ultec School, nova escola de graduação focada em tecnologia, empreendedorismo e inovação instalada no campus de Canoas, na Região Metropolitana. Com proposta de integrar teoria e mercado desde o primeiro semestre, a unidade promete que, ao final do curso, o grupo que desenvolver a melhor startup poderá receber aporte de até R$ 1 milhão.

A primeira turma, do curso de Marketing, começou com 15 alunos. Os demais cursos previstos, Administração, Ciência da Computação e Jornalismo, terão suas turmas abertas a partir do próximo semestre, segundo a universidade.

Os estudantes terão aulas teóricas no turno da manhã e, no período da tarde, participarão de mentorias, desenvolvimento de projetos e atividades em parceria com empresas.

A recepção dos calouros, batizada de Check-in do Futuro, marcou o início das atividades e apresentou aos estudantes a rotina da escola, incluindo laboratórios e experiências imersivas que fazem parte da formação.

Inspiração internacional

A Ultec School foi criada a partir de imersões realizadas pelo fundador da escola em universidades como Stanford e Columbia, nos Estados Unidos. O modelo busca reproduzir práticas de instituições com perfil inovador, com turmas reduzidas e foco na experiência dos alunos.