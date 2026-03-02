Ensino Superior

Formação inovadora
Notícia

Nova escola de empreendedorismo da Ulbra começa as aulas

Recepção dos primeiros alunos da Ultec School, em Canoas, marcou o início da graduação com modelo prático focado em tecnologia e negócios

Zero Hora

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