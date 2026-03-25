Morre Earle Diniz Macarthy Moreira, ex-reitor da UFRGS, aos 96 anos

Natural de Camaquã, Earle Diniz Macarthy Moreira foi professor e historiador. Divulgação / UFRGS

O ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Earle Diniz Macarthy Moreira, morreu nesta terça-feira (24), aos 96 anos. Historiador e professor, ele esteve à frente da instituição entre 1980 e 1984.

A universidade decretou luto oficial de três dias e prestou homenagem ao docente em uma nota de pesar. Em sinal de respeito à trajetória de Moreira, bandeiras do prédio da reitoria foram hasteadas a meio-mastro.

O velório ocorre nesta quarta-feira (25), no Cemitério Santa Casa, das 10h às 15h.

Quem era

Natural de Camaquã, Moreira construiu carreira no ensino e na pesquisa, lecionando por mais de três décadas em escolas de Porto Alegre e no ensino superior.

Formado pela própria UFRGS no início da década de 1950 em Geografia e História, ele ingressou no quadro docente da instituição em 1956 como professor.

Dentro da universidade, ocupou diferentes cargos acadêmicos e administrativos, chegando a ser nomeado reitor para o quadriênio 1980-1984. Após deixar o cargo e se aposentar do serviço público federal, seguiu na docência na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), onde foi professor titular e ajudou a estruturar o Programa de Pós-Graduação em História.

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Seus estudos e pesquisas se concentraram em temas voltados ao inter-relacionamento brasileiro-platino e liberalismos na península ibérica e ibero-americana.

Ao longo da carreira, foi designado consultor do Conselho Federal de Educação e recebeu reconhecimentos, como a medalha Mérito Santos Dumont, concedida pelo Ministério da Aeronáutica, em 1981. Em 2010, foi homenageado com o título de Cidadão de Porto Alegre.