Ensino Superior

Entre 1980 e 1984
Notícia

Morre Earle Diniz Macarthy Moreira, ex-reitor da UFRGS, aos 96 anos

Universidade decretou luto oficial de três dias em homenagem ao docente, que lecionou por mais de três décadas no ensino superior e em escolas de Porto Alegre

Júlia Ozorio

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