Lista de faculdades de Medicina punidas pelo MEC por baixo desempenho tem uma gaúcha; veja as medidas

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Restrições vão desde a redução de vagas anuais até a suspensão imediata da abertura de novas turmas. Duda Fortes / Agencia RBS

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira (17) a lista dos cursos de Medicina que passarão por punições após o desempenho de formandos ter sido considerado insuficiente. As restrições vão desde a redução de vagas anuais até a suspensão imediata da abertura de novas turmas.

Entre as 52 faculdades penalizadas pelo mau resultado no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), uma é gaúcha: a Faculdade Atitus Educação, localizada em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

A instituição ficou com conceito 2 (tendo 5 como máximo) e ficou no rol de estabelecimentos de ensino com 40% a 50% de seus alunos concluintes considerados proficientes na prova. Para faculdades com esse rendimento, o MEC instaurou processo de supervisão que prevê as seguintes sanções:

Redução de ingresso em 25% das vagas autorizadas do curso

das vagas autorizadas do curso Suspensão ou impedimento de protocolar pedidos de aumento de vagas

de aumento de vagas Suspensão de novos contratos do Financiamento Estudantil (Fies)

do Financiamento Estudantil (Fies) Suspensão ou restrição da possibilidade de participação em outros programas federais de acesso ao ensino

Por meio de nota, a Atitus afirma que aguarda a notificação oficial do MEC para conhecer quais medidas irão ocorrer e se manifestar. A instituição afirma, ainda, que "vem conduzindo um plano de ação que envolve corpo docente, colaboradores, parceiros estratégicos e estudantes, com foco no aprimoramento contínuo da qualidade do curso" (confira a íntegra da nota abaixo).

Outras duas instituições gaúchas, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) também tiveram nota 2, mas um percentual maior de proficiência – de 50% a 60%. Elas passarão por processo de supervisão do MEC.

Oito cursos de Medicina do país obtiveram conceito 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes. Estes terão a sanção mais severa: a suspensão imediata da abertura de vagas. Outras 12 instituições também terminaram com o conceito 1 e com 30% a 40% de proficientes e, por isso, terão redução de 50% no número de novas vagas. Em nenhum desses casos há faculdades gaúchas.

As instituições têm 30 dias para recorrer da determinação do MEC.

Confira a íntegra da nota divulgada pela Atitus

"A Atitus aguarda a notificação oficial da Diretoria de Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação para conhecer integralmente o teor das medidas envolvendo o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed 2025) e, a partir disso, apresentar sua manifestação, bem como eventuais recursos.

A Atitus reforça seu posicionamento de que uma única avaliação, analisada isoladamente, não representa adequadamente a qualidade acadêmica de uma instituição de ensino superior. Um projeto acadêmico qualificado demanda consistência ao longo do tempo, a partir de avaliação sistêmica definida por um conjunto de resultados e pela condição de oferta.

Neste sentido, desde a divulgação das notas do exame, a instituição vem conduzindo um plano de ação que envolve corpo docente, colaboradores, parceiros estratégicos e estudantes, com foco no aprimoramento contínuo da qualidade do curso, no fortalecimento dos processos de ensino e na preparação qualificada para avaliações externas."

Nota oficial da Ulbra

A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) informa que tomou conhecimento da nota exibida no sistema e-MEC referente ao resultado do Enamed.

No entanto, a partir da análise técnica dos insumos oficiais disponibilizados pelo próprio Ministério da Educação, os dados objetivos indicam pontuação compatível com nota mínima 3, podendo inclusive ser superior, o que evidencia divergência entre os critérios aplicados e o resultado publicado no sistema.