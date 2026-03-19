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"Veremos uma queda na EAD": modalidade supera o ensino presencial no Brasil, mas enfrenta alta evasão e novas regras

Apesar do avanço, Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026 mostra desaceleração no crescimento do modelo remoto

Sofia Lungui

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