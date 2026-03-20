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Estudante gaúcha conquista bolsa de doutorado de R$ 2 milhões nos EUA: "É uma vitória também para meus pais e irmãos"

De família humilde, Andressa Valentin de Menezes, 29 anos, vai estudar planejamento urbano na Ohio State University

André Malinoski

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