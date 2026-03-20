Estudante gaúcha conquista bolsa de doutorado de R$ 2 milhões nos EUA: "É uma vitória também para meus pais e irmãos"

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Andressa Valentin de Menezes, 29 anos, vai cursar doutorado nos Estados Unidos com bolsa integral. Arquivo pessoal / Divulgação

Desde a infância, os pais de Andressa Valentin de Menezes, 29 anos, a incentivaram a estudar e a procurar cursos gratuitos. O valor dado à educação sempre foi representativo na família de origem humilde. Agora, ela foi aceita no doutorado em Planejamento Urbano pela Ohio State University, nos Estados Unidos. E o melhor: com uma bolsa integral estimada em cerca de R$ 2 milhões.

A estudante ainda aguarda o resultado de outras duas bolsas em universidades norte-americanas: uma para o mesmo curso e outra na área de Estudos Africanos.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela mesma instituição, a estudante nasceu em Esteio, na Região Metropolitana, passou a maior parte da vida em Sapucaia do Sul e atualmente reside em Porto Alegre.

Ela se define como uma pessoa mais introspectiva. Entre os passatempos, cita o gosto pela leitura e pelo desenho, além de visitar museus para ver a arquitetura desses locais e as exposições de arte, especialmente nos espaços situados na Praça da Alfândega.

Aprendeu a falar inglês de forma autodidata. A facilidade com a língua a possibilitou a dar aulas do idioma. Também faz trabalhos eventuais na área de planejamento urbano, com foco no recorte racial.

Incentivo ao estudo

O pai trabalhou em um escritório de uma fábrica de colchões e chegou a ingressar na universidade, porém precisou abandonar o curso por falta de recursos financeiros. A mãe foi dona de casa e atuou como babá. O casal está aposentado.

Caçula da família, Andressa tem ainda duas irmãs e um irmão. Como relata, não teve a oportunidade de realizar cursos particulares. Em função disso, sua trajetória foi pelos corredores das escolas e instituições públicas. E os cursos gratuitos estavam sempre em seu radar.

— Sempre fui muito incentivada por todos eles (os familiares) a continuar estudando. A gente é de uma família humilde, e o meu pai sempre viu a educação como uma forma de ter certa estabilidade. Minha família também percebeu que, desde pequena, eu era muito curiosa e interessada nos estudos — recorda Andressa.

Plano de retornar ao Brasil

Andressa conta que sempre gostou de estudar, ler, desenhar e visitar museus. Arquivo pessoal / Divulgação

Por meio das redes sociais, Andressa conheceu o EducationUSA (saiba mais abaixo), escritório do governo dos Estados Unidos para orientação de estudos em cursos superiores no país.

Inscreveu-se para uma bolsa e foi acompanhada pela equipe do EducationUSA durante um ano até estar pronta para fazer o doutorado. Eram 400 candidatos em todo o país para apenas seis vagas. Uma ficou com Andressa, que deve viajar em julho para iniciar as aulas em agosto. O curso tem duração de quatro anos.

Seu plano é retornar ao Brasil após o doutorado:

— Sempre quis estudar fora, porque acho importante ter esse repertório, conhecer outras culturas e formas de trabalhar, principalmente falando de planejamento urbano. Mas minha ideia é retornar e aplicar todos os conhecimentos no meu trabalho, seja como planejadora urbana, seja como professora universitária. Principalmente por eu trabalhar com as questões raciais e ter uma preocupação com justiça social. Meu trabalho também acaba pegando um pouco a questão das enchentes e da crise climática.

Vitória coletiva

Andressa não esconde o frio na barriga pelo desafio de viver em outro país e falar outra língua o dia inteiro. Porém, diz que o sentimento maior é de alegria:

— Contei para minha família há pouco tempo porque ainda estava tentando entender o que estava acontecendo e queria ter mais informações para deixar todos a par. Minha família está muito feliz. Quando conversamos, eles reforçam muito que é uma vitória coletiva. É uma vitória para todos nós, para os meus pais e irmãos. Uma conquista que todos nós almejamos de uma forma ou outra. Sou apenas a representante de algo que é realmente coletivo.

Leia Mais Como conseguir bolsa de mestrado e doutorado? Entenda as regras e confira os valores pagos

Feira EducationUSA 2026

A rede EducationUSA promove em Porto Alegre no dia 28 de março uma feira gratuita com a participação de mais de 60 universidades norte-americanas.

Será das 15h às 18h no hotel Hilton (Rua Olavo Barreto Viana, 18), no bairro Moinhos de Vento.