Universidades públicas do RS têm vagas remanescentes para graduação; confira os prazos

Universidades gaúchas ainda têm vagas abertas para graduação. BillionPhotos.com / stock.adobe.com

O calendário dos vestibulares já passou, mas quem ainda sonha com uma vaga no Ensino Superior público e gratuito do Rio Grande do Sul pode ter uma segunda chance. Universidades estaduais e federais estão com processos seletivos abertos para preencher vagas remanescentes em diferentes cursos de graduação.

As oportunidades utilizam critérios como notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e análise do desempenho em disciplinas do Ensino Médio. Zero Hora listou as instituições com inscrições vigentes, os prazos e como se candidatar. Veja quais são.

Uergs

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com inscrições abertas para cerca de 400 vagas remanescentes em cursos de graduação. Metade das vagas é reservada para pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas, além de 10% para pessoas com deficiência.

Período de inscrições: até 2 de março

até 2 de março Critério de seleção: análise do desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo do Ensino Médio ou em exames de certificação – não é necessário ter feito o Enem

análise do desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo do Ensino Médio ou em exames de certificação – não é necessário ter feito o Enem Cursos: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharias, Gestão Ambiental, Pedagogia, entre outros (distribuídos em diferentes campi do Estado)

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharias, Gestão Ambiental, Pedagogia, entre outros (distribuídos em diferentes campi do Estado) Inscrições e informações: no site uergs.edu.br/ingresso2026

Unipampa

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso por notas do Ensino Médio para o primeiro semestre de 2026, destinado a candidatos que concluíram a Educação Básica e não precisam ter feito o Enem.

A seleção é feita com base nas médias das notas de língua portuguesa e matemática dos três anos do Ensino Médio, e as vagas disponíveis – remanescentes dos processos seletivos regulares (Sisu e Ingresso por Notas do Enem) – variam conforme o campus e o curso, abrangendo os 10 campi.

Período de inscrições: até 11 de março de 2026

até 11 de março de 2026 Critério de seleção: média das notas de Português e Matemática do Ensino Médio

média das notas de Português e Matemática do Ensino Médio Cursos: Ciência da Computação, Engenharias, Agronomia, Biotecnologia, Letras, Pedagogia, Relações Internacionais, entre outros (lista completa disponível no edital)

Ciência da Computação, Engenharias, Agronomia, Biotecnologia, Letras, Pedagogia, Relações Internacionais, entre outros (lista completa disponível no edital) Inscrições e informações: no site sites.unipampa.edu.br/ingresso

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IFSul

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (27), para as três vagas remanescentes do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, oferecido no campus Lajeado.

A seleção é feita com base nas médias das notas de língua portuguesa e matemática do 3º ano do Ensino Médio (ou notas equivalentes do Enem/Encceja). Metade das vagas é reservada para candidatos de escolas públicas, conforme a Lei de Cotas.

Mas, atenção: o prazo para se candidatar termina nesta sexta-feira (27), às 23h59min.

Período de inscrições: esta sexta-feira (27)

esta sexta-feira (27) Critério de seleção: média das notas de Português e Matemática do 3º ano do Ensino Médio (ou Enem/Encceja)

média das notas de Português e Matemática do 3º ano do Ensino Médio (ou Enem/Encceja) Vagas: 3 (sendo 1 para ampla concorrência e 2 para cotas)

3 (sendo 1 para ampla concorrência e 2 para cotas) Curso: Tecnologia em Processos Gerenciais (campus Lajeado)

Tecnologia em Processos Gerenciais (campus Lajeado) Inscrições: gratuitas e online no Portal do Candidato do IFSul

UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) deve lançar em março um edital de vagas complementares para cursos de graduação. A seleção será feita com base na nota do Enem dos últimos cinco anos.

As vagas disponíveis ainda não foram divulgadas, pois dependem do preenchimento das chamadas regulares do vestibular, Processo Seletivo Simplificado e Sisu.

Acompanhe as atualizações no site da universidade.

Situação: edital a ser publicado em março (data a definir)

edital a ser publicado em março (data a definir) Critério de seleção: nota do Enem obtida em qualquer uma das últimas cinco edições

nota do Enem obtida em qualquer uma das últimas cinco edições Inscrições: ainda não estão abertas