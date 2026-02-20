Morre, aos 81 anos, a professora Maria Isabel da Cunha, voz decisiva na pedagogia universitária do Brasil

Mabel teve atuação decisiva na formação de professores e na consolidação da educação superior no país. Unisinos / Divulgação

A professora Maria Isabel da Cunha, conhecida como Mabel, referência nacional na área da educação e da pedagogia universitária, morreu no dia 12 de fevereiro, em Porto Alegre, aos 81 anos. A morte foi comunicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), onde ela atuou por 17 anos como docente do Programa de Pós-Graduação em Educação. A causa da morte não foi divulgada.

Com trajetória acadêmica marcada pela defesa da formação docente, da universidade pública e da qualidade do Ensino Superior, Mabel construiu uma carreira que atravessou instituições, políticas públicas e gerações de professores e pesquisadores no Brasil. Ao longo de quase cinco décadas, combinou produção intelectual expressiva, atuação institucional e compromisso com uma educação crítica, democrática e socialmente comprometida.

Reconhecida nacionalmente, teve papel relevante na formulação de políticas educacionais, incluindo a participação na comissão que propôs o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), além de integrar comitês da Capes, do CNPq e da Fapergs.

Trajetória acadêmica

Formada na área da educação, Maria Isabel da Cunha construiu sólida carreira universitária com passagens por diferentes instituições federais. Ingressou na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em 1975, onde esteve ligada à Faculdade de Educação, exerceu a função de pró-reitora de Graduação e participou diretamente da criação da própria Faculdade de Educação, em 1976. Também teve papel central na implantação e consolidação do mestrado em Educação da instituição.

Na Unisinos, onde atuou entre 2000 e 2017, contribuiu para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Educação, formando mestres, doutores e pós-doutores. Ao longo da carreira, publicou 101 artigos científicos, 27 livros e 125 capítulos, além de orientar dezenas de dissertações, teses e pesquisas de pós-doutorado.

Em 2012, recebeu o troféu Pesquisador do Ano da Fapergs e, em 2009, foi agraciada com a Medalha Nilo Peçanha, concedida pelo Ministério da Educação.

Reconhecimento institucional

Maria Isabel recebeu o título de professora emérita da UFPel em maio do ano passado, como reconhecimento pelos seus quase 50 anos de dedicação ao ensino e à pesquisa. UFPel / Divulgação

Em maio de 2025, Mabel recebeu o título de professora emérita da UFPel, em reconhecimento aos quase 50 anos dedicados ao ensino, à pesquisa e à gestão universitária. A universidade destacou sua atuação decisiva na consolidação das licenciaturas e na construção de projetos pedagógicos institucionais.

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) também manifestou pesar pela morte da professora, ressaltando sua contribuição ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Segundo a instituição, Mabel foi uma das principais colaboradoras do programa e manteve atuação acadêmica ativa até 2025, quando orientou o trabalho que resultou na elaboração do Guia Antirracista entregue à Reitoria.

Em nota, a Unisinos afirmou que a professora construiu uma trajetória “marcada pela excelência acadêmica, pelo compromisso público e pela defesa da qualidade da educação”.

"Mabel"

Segundo a família, Maria Isabel era conhecida fora da vida acadêmica pelo mesmo cuidado e dedicação que marcavam sua atuação como educadora. “Mãe dedicada, uma vó carinhosa e atenta aos netos e netas, esposa companheira e amada pelo seu esposo Enio, deixa ensinamentos e muito afeto por onde passou”, destacam os familiares.

No convívio cotidiano, o afeto, a escuta e a generosidade eram traços tão presentes quanto o rigor intelectual que a consagrou na universidade.