Ensino Superior

Com a Palavra
Notícia

“Situações que pareciam corriqueiras, na verdade, são discriminação”: a trajetória da professora da UFSM que venceu prêmio da Unesco

Renata Rojas Guerra, 35 anos, recebeu bolsa de R$ 50 mil para fazer pesquisa que une estatística e monitoramento de queimadas e desmatamento

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS