Morre o professor Edgar Erdmann, referência da Odontologia na PUCRS, aos 84 anos

Edgar Erdmann exibe o prêmio de Honra ao Mérito da Odontologia Gaúcha recebido em 2017; a homenagem do CRO-RS destacou seu compromisso profissional com a melhoria das condições de saúde da sociedade. PUCRS / Divulgação

A odontologia gaúcha se despede de um de seus maiores pilares. Edgar Eduardo Erdmann partiu na manhã de terça-feira (27), em Porto Alegre, aos 84 anos.

Com uma trajetória que atravessa 62 anos de magistério na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ele foi uma referência ética para profissionais que hoje atuam em todo o país.

O ensino além das fronteiras acadêmicas

Para o professor Erdmann, o conhecimento técnico só ganhava significado quando transformado em serviço. Essa convicção o levou a coordenar iniciativas que levaram saúde a regiões desassistidas. À frente do Projeto Rondon, atuou em áreas remotas como o Alto Solimões, na Amazônia, e foi o mentor do Projeto Litoral, criado em 1989. A iniciativa unia o atendimento preventivo a comunidades vulneráveis com a formação humana dos acadêmicos.

Em nota oficial, a Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS destacou o compromisso do docente com a formação social dos estudantes. Erdmann era reconhecido por oferecer engenho onde faltavam recursos e por construir pontes onde a distância parecia um obstáculo intransponível.

Rigor, método e paixão colorada

Filho e neto de imigrantes alemães e italianos, Erdmann carregava o rigor no trabalho e a curiosidade pelo mundo. Segundo sua família, ele era um homem de "firmeza tranquila", que ensinava muito mais pelo exemplo do que pelo discurso.

Fora das salas de aula e das clínicas, o professor também sabia ter paixões. Era um colorado fervoroso, característica que equilibrava seu perfil observador e técnico. Erdmann escreveu memórias, organizou afetos e viveu com a constância de quem sabe que o essencial deve estar sempre no lugar.

Foi casado com Beatriz Moraes Erdmann (in memoriam) e, na maturidade, encontrou em Silvana Silveira sua companheira constante. Ele deixa os filhos Edson, Betinne e Danielle, além de quatro netos: Arthur, Bárbara, Elena e Erik.