Ensino Superior

Luto
Notícia

Morre o professor Edgar Erdmann, referência da Odontologia na PUCRS, aos 84 anos

Cirurgião-dentista atuou por 62 anos na universidade e liderou projetos humanitários na Amazônia e no RS

Juliano Lannes*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS