Governo federal oficializa criação do campus do Instituto Federal Farroupilha em Santa Maria; veja os próximos passos

Expectativa é de que antigo Campus da Ulbra seja a sede dos cursos do IFFAR. Ulbra Santa Maria / Divulgação

Foi publicada no Diário Oficial da União a inclusão de um novo campus do Instituto Federal Farroupilha em Santa Maria no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Com isso, foi confirmada a disponibilidade orçamentária de R$ 25 milhões.

O assunto já era debatido desde 2023. A expectativa é de que o Campus funcione no antigo espaço da Ulbra Santa Maria, na BR-287, no distrito de Boca do Monte. Conforme a Reitora do IFFar, Nídia Heringer, a cessão do espaço ainda está em tratativas no Ministério da Educação (MEC). A confirmação do uso do espaço pelo instituto deve ser divulgada na próxima semana.

A expectativa é de atender a 1,4 mil alunos em até três “eixos tecnológicos” - que seriam três grandes áreas dos cursos ofertados na cidade. Para isso, será preciso realizar um concurso com 70 vagas para professores e 45 para técnicos administrativos em educação.

Segundo a reitora, na segunda quinzena de fevereiro, serão retomados diálogos com a comunidade, e com entidades que demonstraram interesse em eixos tecnológicos específicos para Santa Maria. Cada um deles pode englobar até 12 cursos. Depois da escolha dos eixos, são definidos os cursos a serem ofertados. Entre os eixos de interesse na região, estão tecnologia da informação, cultura, turismo e comunicação.

O campus deve receber cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, técnicos subsequentes – os chamados pós-médios, e graduação. A previsão é de que o processo seletivo comece ainda neste ano para que as aulas comecem no início do ano que vem. É possível que sejam ofertados ainda cursos de menor duração ao longo deste ano.

Mesmo com o espaço na região oeste da cidade, a Reitoria do campus não deve ser levada para o local. Na tarde desta sexta-feira (3), foi assinado o contrato de construção do novo prédio da reitoria, na RS-287, na Faixa Nova de Camobi – na região leste da cidade. A obra, com custo previsto em R$ 12,9 milhões, deve durar dois anos.