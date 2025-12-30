"Vou ter que escolher entre alimentar os estudantes ou os animais da Estação Agronômica”, diz reitora da UFRGS sobre corte de recursos

A reitora Marcia Barbosa espera a reversão da decisão do governo antes de precisar escolher. Renan Mattos / Agencia RBS

Com o corte de cerca de 7% no orçamento de 2026, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ainda não definiu quais serão os serviços cortados para o próximo ano. A reitora Marcia Barbosa, afirmou nesta terça-feira (30), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que espera a reversão da decisão do governo antes de precisar escolher.

Segundo a reitora, é deste orçamento cortado que vem o dinheiro para o pagamento de 1,3 mil terceirizados que prestam serviço de segurança, portaria, limpeza e de cozinha. Além disso, também é fruto deste valor o pagamento de contas de luz, telefone, água e bolsas de assistências estudantis da universidade.

— Esse orçamento mantém o básico. Se eu tiver que cortar 7% disso, eu vou ter que fazer escolhas entre alimentar os estudantes ou os animais da Estação Experimental Agronômica. Ou quem sabe cortar energia elétrica de equipamentos que estão fazendo pesquisa de ponta — afirmou Barbosa.

A universidade espera que o Ministério da Educação (MEC) consiga realocar recursos de outros setores para manter as instituições. O MEC confirmou que busca formas de reduzir o impacto para assegurar a execução das políticas públicas. Em nota, a pasta declarou que o objetivo é garantir a continuidade das ações educacionais.

Durante a entrevista à Gaúcha, a reitora ponderou sobre a discrepância nos orçamentos aprovados para as universidades federais e para emendas parlamentares.

— É muito injusto porque ele vai ter que tirar dinheiro de alguma política pública para colocar nas universidades, que também são uma política pública. O orçamento das emendas parlamentares, que passou de R$ 50 bilhões para R$ 60 bilhões, não será tocado.

Além disso, a reitora ponderou que pretende seguir brigando para que o corte de orçamento da instituição não volte a se repetir:

— Essa briga não para quando o recurso retornar. Estou comprando uma briga pela redução dos recursos das emendas parlamentares. Se não, nós estaremos em dezembro de 2026 tendo esta mesma conversa.