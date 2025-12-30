Ensino Superior

Aprovado no Congresso
Notícia

"Vou ter que escolher entre alimentar os estudantes ou os animais da Estação Agronômica”, diz reitora da UFRGS sobre corte de recursos

Redução de R$ 14 milhões no orçamento da universidade afetará serviços básicos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS